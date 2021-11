Tommaso Stanzani entra al GF Vip? Scoop sul fidanzato di Zorzi

Tommaso Stanzani potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip: a dare questo scoop è stato Gabriele Parpiglia in una diretta a CasaChi

Tommaso Stanzani è stato uno dei ballerini preferiti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Uscito dal programma, ha conosciuto Tommaso Zorzi e ha cominciato una relazione amorosa con lui. Lo abbiamo visto spesso sui giornali e in tv insieme a lui negli ultimi mesi, ma adesso sta per presentarsi una occasione molto importante per lui. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, agente di Zorzi, che in diretta a CasaChi ha deciso di dare qualche anticipazione sulle prossime puntate del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Tommaso Stanzani entra nella casa? Lo scoop di Parpiglia sul fidanzato di Zorzi

Il giornalista ha rivelato che negli ultimi giorni Tommaso Stanzani ha fatto il provino per tentare di entrare nella casa più spiata d’Italia. Non ha rivelato l’esito di questo provino ma i suoi fans sono fiduciosi, soprattutto se si considera che, essendo il fidanzato dell’ultimo vincitore del reality, il programma potrebbe dargli molto spazio e creare dinamiche su questo.

Al momento ci sono tantissimi provini in corso per i prossimi ingressi, il programma è stato prolungato fino alla fine di marzo e di conseguenza nella casa entreranno tanti nuovi volti e Stanzani potrebbe essere uno di questi. Proprio come è successo lo scorso anno, che il cast è stato quasi completamente rifatto fino alla finale che si è tenuta ad inizio marzo.

Dunque non ci resta che attendere una conferma e sperare con grande ottimismo: per Stanzani questa potrebbe essere una ottima opportunità per continuare a fare televisione.