Cala il sipario alla Dacia Arena, dove è appena terminata Udinese-Genoa, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina 0-0 l’incontro tra Udinese e Genoa, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Ad un quarto d’ora dal fischio iniziale, il tecnico Gotti perde Pereyra che è stato costretto a lasciare il posto a Pussetto per un problema fisico. Dopo un primo tempo, conclusosi a reti bianche e con poche occasioni da gol, il match rimane inchiodato sullo 0-0 anche nella ripresa. L’occasione più ghiotta della gara all’80’ quando Beto aggancia il pallone e calcia di destro, la conclusione viene deviata da Cambiaso e impatta contro il palo prima di terminare oltre la linea di fondo. In pieno recupero, viene annullato un gol a Udogie per posizione di fuorigioco.

Udinese-Genoa: il tabellino e le pagelle del lunch match alla Dacia Arena

In virtù del pareggio maturato tra le due compagini alla Dacia Arena, i bianconeri salgono al quattordicesimo posto agganciando Venezia e Sampdoria, scese in campo negli anticipi di ieri, e il Sassuolo, che oggi affronterà il Milan. Ancora in zona retrocessione, invece, i liguri che rimangono in 18esima posizione a quota 10 punti davanti a Cagliari e Salernitana, entrambe a due lunghezze di distacco.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri 6; Becao 6,5, Nuytinck 6,5 (46′ Samardzic 5,5), Samir 5,5; Molina 5 (56′ N. Perez 5,5), Arslan 6 (56′ Makengo 5,5), Walace 6,5, Udogie 6,5; Pereyra s.v. (15′ Pussetto 5,5), Deulofeu 5,5 (85′ Success s.v.); Beto 6. A disposizione: Padelli, Soppy, De Maio, Jajalo, Nestorovski, Forestieri. Allenatore: Luca Gotti 6.

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 6, Vasquez 6, Masiello 6,5; Sabelli 5,5 (58′ Ghiglione 6), Sturaro 5,5 (90′ Touré s.v.), Badelj 6 (73′ Hernani 6), Rovella 6,5, Cambiaso 6; Bianchi 5 (73′ Pandev 6), Ekuban 5,5. A disposizione: Semper, Bani, Melegoni, Serpe, Galdames, Behrami, Buksa, Portanova, Vanheusden. Allenatore: Andrij Shevchenko 6.

Arbitro: Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia.

Reti: –

Ammoniti: 40’ Vasquez (G), 44’ Sabelli (G), 45’+2 Molina (U), 56′ Makengo (U), 86′ Ghiglione (G), 86′ Pussetto (U), 90’+1 Rovella (G).

Espulsi: –

Note: 2′ e 6 di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Udogie (U).

Le due società torneranno in campo in settimana per il terzo turno infrasettimanale della stagione. Nella quindicesima giornata di Serie A, il Genoa ospiterà il Milan a Marassi, mercoledì sera, mentre il club bianconero volerà a Roma per affrontare la Lazio, gara in programma giovedì alle 20:45.