Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole ne sono successe davvero di tutti i colori: tra Silvia e Michele oramai sembra essere finita per sempre

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I ( @ u n p o s t o a l s o l e r a I 3 )

Sono state delle settimane molto difficili per una delle protagoniste della soap opera italiana, Un Posto al Sole. Stiamo ovviamente parlando di Silvia Graziani, che dopo quasi un anno di crisi con Michele si è lasciata andare alla passione con un altro uomo. Michele quando lo ha scoperto ha deciso di essere molto diplomatico e di lasciarle tempo e spazio di capire i suoi sentimenti. Silvia, pur di salvare la propria famiglia, ha deciso di restare con Michele. Ma Giancarlo è ancora nei suoi pensieri ancora oggi.

Un Posto al Sole, Rossella e Michele si trasferiscono a Milano?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Natacha Eguía compleanno in grande stile con un mini abito di lustrini – FOTO

Nelle ultime puntate andate in onda, Michele ha visto Silvia profondamente infelice e ha deciso di lasciarla andare. Adesso assisteremo ad un completo stravolgimento: la famiglia Graziani a cui eravamo tanto affezionati, rischia di rompersi inesorabilmente.

Rossella deve trasferirsi a Milano per prendere parte alla specializzazione di medicina e, Michele che non ha più un lavoro a Napoli, potrebbe decidere di andare via di casa insieme a sua figlia. Dunque Silvia si ritroverebbe da sola a Napoli, senza più la sua famiglia e forse neanche Giancarlo che ha chiesto il trasferimento. In attesa di capire se andare via o no, il cammino di Michele potrebbe incrociarsi con quello di Adele, la mamma di Susanna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Signora i limoniii”, Barbara D’Urso affascina Firenze: trasparenze, pizzo e lustrini. Una vera diva – FOTO

Intanto Silvia e Rossella sono sempre più distanti: da quando è cominciata la relazione con Giancarlo, la giovane dottoressa sta facendo davvero tanto fatica a stare accanto alla sua mamma come faceva un tempo.