“Un posto al Sole” l’addio del famoso personaggio. Tutta la verità

Rossella ha avuto molti dubbi a riguardo perché le dispiace troppo lasciare Riccardo, il dottore di cui si è perdutamente innamorata. Ma, considerata la sua reazione piuttosto fredda, ha deciso di non ostacolare i suoi piani per il futuro in nessun modo e di provare a fare domanda per la specializzazione a Milano.

Se così dovesse essere, Rossella dovrebbe lasciare Napoli e dunque anche la soap. In un box delle domande che l’attrice Giorgia Gianetiempo ha fatto su Instagram, l’è stato chiesto se alla fine andrà davvero via e lei ha risposto rassicurando i suoi fans che lo vedranno insieme. In ogni caso, Giorgia sta girando ancora la soap in questo periodo e non ha mai smesso, dunque potrebbe anche essere che continueranno a farla vedere come sempre, ma semplicemente in un ospedale diverso da quello di Napoli.

