“Amici 21” nuovo amore in casetta: LDA perde la testa per lei

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi c’è una nuova arrivata: Elena. La ragazza ha conosciuto LDA in passato e tra i due sembra esserci stato qualcosa

LDA è uno dei cantanti più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. All’interno della scuola è cresciuto tantissimo, è migliorato moltissimo ed è sempre stato concentrato sulla musica e su nient’altro. Adesso però il suo percorso potrebbe complicarsi, o forse migliorare, perché dopo la sfida di domenica è entrata a far parte del programma Elena. Una ragazza che lui ha conosciuto un po’ di tempo fa e che adesso ha ritrovato nella casetta insieme a tutti i suoi compagni di avventura.

Amici 21, LDA trova l’amore all’interno della scuola?

Appena Elena è arrivata in casa, Luca l’ha accolta subito con un abbraccio e l’ha aiutata a sistemarsi in camera. É bastato veramente pochissimo per farli avvicinare fisicamente e, dopo aver chiarito quello che è accaduto tra di loro, hanno ripreso la loro conoscenza da dove l’avevano lasciata.

È chiaro che la loro conoscenza non si fermerà ad un’amicizia e il figlio di Gigi D’Alessio sembra essere già perso per la nuova arrivata, infatti non riesce a starle lontano e non fanno altro che scambiarsi effusioni e dirsi parole dolci.

Anche gli altri ragazzi sono sicuri di quello che sta succedendo e si stanno già preparando alla nuova coppia che sta per formarsi. Qualcuno n’è entusiasta e qualcuno decisamente un po’ meno.

Ed Elena e LDA pare che non siano gli unici: durante il daytime, Sissi e Dario sono apparsi molto vicini e tra l’altro lei ha lasciato il suo fidanzato qualche giorno fa. Quest’ultimo è convinto che lei si sia presa una cotta per il ballerino.