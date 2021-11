Anna Tatangelo ha deciso di utilizzare i social per regalare un’anteprima dell’outfit scelto per la puntata: come al solito, è illegale.

Anna Tatangelo è inarrestabile in questo periodo: il suo ‘Scene da un matrimonio’ sta ottenendo grandi numeri dal punto di vista dello share televisivo. La nativa di Sora sta anche prendendo parte ad ‘All Together Now’ nel ruolo di giudice, affiancando Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

Anna non abbandona comunque i suoi amati social network: su Instagram è protagonista ogni giorno con scatti al limite del proibito che pietrificano gli ammiratori e bloccano il web. Questa sera, la cantante ha deciso di dare un’anticipazione incredibile, svelando l’outfit che indossa nel corso della puntata di questa sera.

Anna Tatangelo, outfit illegale: reggiseno in mostra, da paura!

La Tatangelo ha deciso di mostrare su Instagram l’outfit che sfoggerà durante la puntata di questa sera di ‘All Together Now’. Il post è composto da due fotografie, entrambe fenomenali. La cantante ha optato per un vestito da principessa, con mini dress bianco, stivali vertiginosi abbinati al cinturino e gonnellino trasparente.

La 34enne sfodera un effetto vedo non vedo spaziale: il reggiseno di tonalità più scura è in bella mostra. Anche una bella parte delle sue gambe da infarto è ben visibile: impossibile non guardare. I fan stanno commentando con grande velocità. “Sei un inno alla bellezza, nessuna potrà mai essere al tuo livello”, ha scritto un seguace. “Una grande bellezza”, “Femminilità all’ennesima potenza”, “Hai uno stile unico, ti sta bene tutto”, si legge ancora.

“Eh niente ….stasera per la puntata di All Together Now ho optato per una cosetta semplice, la cosiddetta: ‘Prima cosa che ho trovato nell’armadio'”: ha scritto scherzando in didascalia, ricordando anche l’appuntamento su Canale 5 per le ore 21,20.