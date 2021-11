“Non mi sento tanto bene”, Annalisa, la buonanotte dal suo letto è vietata ai minori. “Oggi nanna presto..” – FOTO

Annalisa, la buonanotte dal suo letto è vietata ai minori: “Oggi nanna presto”. La mise in cui si è coricata la cantante è da bollino rosso

La cantante più sfrenata del web è tornata a deliziare i suoi followers con uno scatto decisamente a luci rosse. L’impressione che si ha, ammirando la sua ultima pubblicazione su Instagram, è quella di un “lunedì sera che ha il sapore del sabato sera“, come osservato da uno dei suoi numerosi fan.

Il 2021, senza dubbio, è stato un anno decisivo per Annalisa Scarrone. Dopo aver celebrato i dieci anni di carriera con la partecipazione al “Festival di Sanremo”, la cantante ha continuato a sfornare singoli di successo, di cui l’ultimo, “Eva+Eva“, in collaborazione con Rose Villain. I seguaci di Annalisa, oltre 1 milione e mezzo, non potrebbero che complimentarsi con lei a fronte della mise recentemente sfoggiata…

Annalisa, la buonanotte dal suo letto è vietata ai minori. La mise sfoggiata è bollente – FOTO

L’artista più amata del web è tornata in grande stile con uno scatto che ha messo alla prova il lunedì sera dei suoi fan. Ultimamente, in realtà, Annalisa sembra aver abituato il pubblico ai propri look sconvolgenti. La cantante, che quest’anno ha festeggiato i primi dieci anni di carriera, è nota agli utenti non soltanto per le indiscusse doti canore, ma anche per la sensualità che, in qualsiasi scatto, non manca di emergere di prepotenza.

Nella recente fotogallery, postata attraverso Instagram, la Scarrone augura ai followers una buonanotte dai toni bollenti. “Lunedì, nanna presto, felicità“: questa la descrizione che accompagna i due scatti, in cui Annalisa si mostra con addosso un travolgente reggiseno rosso. “Non mi sento tanto bene“, è l’ironico commento di un utente di fronte alla sensualità esplosiva della cantante.

La tinta labbra, dello stesso colore del reggiseno, contribuisce ad evidenziare la bocca provocante della Scarrone. Annalisa, sorprendentemente, è riuscita a ravvivare persino la serata del lunedì con il suo sconvolgente post.