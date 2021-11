“Ti sei avventato su di lei”, clamoroso al “GF Vip”. La scena che ha mandato Signorini su tutte le furie

Tra Alex Belli e Soleil Stasi, la scintilla sembra essersi definitivamente accesa. Quello che è accaduto in puntata ha gettato ulteriore benzina sul fuoco

Tra Alex Belli e Soleil Stasi, la scintilla sembra ormai accesa del tutto. Solamente venerdì scorso, Delia Duran, compagna del noto attore, entrava nella casa più spiata d’Italia per mettere in guardia il concorrente. “Hai promesso rispetto e fedeltà“: queste le parole con cui la modella aveva severamente ammonito Belli, che si era detto innamoratissimo di lei. Ciò nonostante, nel corso di questi ultimi tre giorni, la situazione pare essere drasticamente cambiata.

I concorrenti, che hanno messo in scena la “Turandot” di Giacomo Puccini, hanno dato prova delle loro capacità attoriali e canore. Soleil ed Alex, che hanno interpretato i personaggi di Turandot e Calaf, si sono calati nella parte con maggior trasporto del previsto. Alfonso Signorini, in apertura di puntata, non ha evitato di sottolineare un particolare clamoroso.

Alex Belli e Soleil Stasi si sono lasciati decisamente trasportare dalla trasposizione della “Turandot” di Giacomo Puccini. Katia Ricciarelli, che si è occupata della regia dello spettacolo, ha assegnato ai due compagni, rispettivamente, i ruoli di Calaf e Turandot. Quest’ultimi, al termine dell’opera, si lasciano andare ad un bacio appassionato. L’attore e la modella, che si sono calati perfettamente nella parte, hanno condiviso un momento di passione che, secondo l’opinione di molti, è andato ben oltre la finzione scenica.

Alfonso Signorini, che non ha mancato di sottolineare la passione travolgente tra Soleil ed Alex, li ha stuzzicati fin dalle battute iniziali della diretta di questa sera. “Ti sei avventato sulla sua bocca, volevi proprio prenderti quella scena“, ha osservato il conduttore, ricevendo l’immediata replica di Belli. “Io faccio l’attore, quello per me era un bacio di scena” – ha protestato Alex, immediatamente stoppato dal giornalista – “Scusami, ma io stesso ho diretto la Turandot e non ho mai assistito ad un bacio di scena così. Era un bacio profondo“. Insinuazioni, quelle del conduttore, che non hanno mancato di infastidire il concorrente.

“Qualsiasi cosa si faccia qua dentro non va mai bene, viene sempre fraintesa“: queste le lamentele di Belli, le cui azioni sono state prontamente criticate dai compagni. “Se vedessi mio marito fare una cosa del genere mi arrabbierei“, ha commentato, lapidaria, Katia Ricciarelli, che si è occupata dell’allestimento dell’opera. Alex, messo con le spalle al muro, è stato immancabilmente spalleggiato da Soleil: “Lo avevamo programmato molto diversamente, poi il trasporto di scena ci ha portati ad entrare troppo nell’opera“.

Di fronte alle proteste di Belli, che si è mostrato alquanto adirato per via delle immagini trasmesse, il conduttore ha preferito cambiare argomento. Come si evolverà il rapporto tra Alex e Soleil?