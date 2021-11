Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi e anni di dolore ha ritrovato la serenità: novità nella vita della conduttrice.

Sono passati 3 anni, da quando Fabrizio Frizzi non c’è più, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della moglie Carlotta Mantovan e la loro figlia Stella. Quest’ultima aveva 5 anni quando ha perso il padre, spentosi nel marzo del 2018 per via di un’emorragia cerebrale.

Già colpito nel 2017 da un’ischemia, per il conduttore de “L’Eredità” non c’è stato nulla da fare, gettando moglie e figlia nel dolore più grande. Anni difficili in cui Carlotta si è dedicata completamente alla sua bimba, allontanandosi da tutto e tutti.

Quello per Frizzi era una amore profondo che li legata da anni. Nonostante il presentatore fosse più grande di lei di 25 anni, il sentimento tra loro era fortissimo.

La prima volta che i loro sguardi si erano incrociati era il 2001, anno in cui la Mantovan prese parte a Miss Italia, edizione condotta da Fabrizio, arrivando seconda.

Da allora non si erano più lasciati, sposandosi nel 2016 e danno alla luce la loro prima figlia. Poi il tragico epilogo.

Carlotta Mantovan dopo la morte di Frizzi: una lenta ripresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Chiara Ferragni confessa: il mio “miglior rapporto sessuale”? Fedez non c’entra

Il decesso di Frizzi ha gettato nel dolore più grande la moglie Carlotta che dopo i momenti più duri sta ritrovando un pizzico di serenità.

Classe 1982, di origini venete, conduttrice, giornalista ed ex modella, si è distinta nel mondo dello spettacolo non solo per la partecipazione a Miss Italia, ma anche alla guida del format “Tutta salute” e al fianco di Antonella Clerici, sua grande amica, di “Portobello”.

Prese le distanze da tutto, ha ritrovato la serenità e l’amore per la vita dentro se stessa, in particolare grazie al contatto con la natura e la sua passione sfrenata per gli animali: a conquistarla i cavalli, amore trasmesso anche alla sua bimba.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Nessuna è al tuo livello” Anna Tatangelo, l’outfit illegale accende la passione: occhio al reggiseno… FOTO

Seguitissima su Instagram, il suo profilo conta ben 74 mila follower, il suo feed è un tripudio di scatti in cui è ritratta immersa nel verde e con cavalli, al fianco dei quali si mostra di nuovo sorridente.