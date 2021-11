“Una Cenerentola bollente”. Elettra Lamborghini da bollino rosso FOTO

Elettra Lamborghini sta per ritornare: da oggi in poi non solo hit estive, ma anche natalizie. La cantante ha deciso di stupire tutti con un nuovo singolo

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano, e non solo. È diventata famosa per far parte della famosa famiglia Lamborghini, ma la passione per la musica l’ha spinta a iniziare una carriera completamente diversa. Ad oggi ha milioni di fans che la seguono da ogni parte del mondo, e anche qui in Italia ha tantissime persone che la seguono con piacere, in particolare modo da quando ha preso parte un paio di anni fa al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini spiazza tutti: “Di Babbo Natale cosa ce ne facciamo?”

Elettra negli ultimi anni ha conquistato le classifiche delle hit estive, diventando la regina di questa stagione. Le sue canzoni ci hanno fatto compagnia durante le nostre serate con gli amici o durante le mattine al mare, sulla spiaggia. A quanto pare essere la protagonista dell’estate non l’è bastato, perché ha deciso di provare a fare qualcosa anche per una delle feste più amate dell’anno: il Natale.

Infatti ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram, o meglio la copertina di quello che sarà il suo prossimo singolo, dove in primo piano c’è lei con un vestito da Babbo Natale addosso che ha fatto salire la temperatura sui social. “Quasi quasi potrei tornare a credere in Santa Klaus” scrive qualcuno nei commenti.

Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in pochi minuti: i fans non vedono l’ora di scoprire come sarà questo nuovo brano e di ascoltarlo durante queste settimane che ci accompagneranno a Natale.