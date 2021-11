Tra le grandi soddisfazioni di questi giorni si staglia un aneddoto inatteso all’orizzonte, la confessione di Chiara Ferragni è parola rivoluzionaria.

Dopo essersi congratulata nella giornata di ieri con Danila De Stefano, donna alla guida di @unobravo_net, brillante startup di psicologia nota per il suo “servizio davvero innovativo“, l’imprenditrice Chiara Ferragni ha deciso di approfondire assieme al suo consorte, il rapper Fedez, il loro inedito approdo sulla nota piattaforma online di Twitch.

All’abbondante flusso di idee presentate dall’amata coppia dello spettacolo in diretta, e ad ora totalmente immersa nei loro impregni artistici e professionali, non potrà che emergere fra tutte una considerazione molto intima. La quale però sarà presto definita da alcuni esponenti del web come una rivelazione pronta per la “censura“.

Chiara Ferragni confessa: il mio “miglior rapporto sessuale”? Fedez non c’entra

Tra simpatiche e poco sospette dinamiche familiari, in cui verrà subito preso in causa anche il piccolo di casa, Leo, si scenderà poco più tardi nella sfera davvero intima della coppia. L’autore in lotta per le ingiustizie di “Disumano” vorrà dunque domandare a Chiara quale sia stato, nel corso della sua vita, il suo “miglior rapporto sessuale“.

La fashion blogger di fama internazionale, venerata per il suo “modo di sostenere concretamente l’imprenditoria femminile“, a fatti e non solo a parole, non baderà a sconti a tal proposito. Rispondendo spontaneamente alla sua dolce metà in diretta su Twitch. E, soprattutto, senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi termini.

“Quello da sola“, esordisce con infinita nonchalance Chiara dinnanzi al pubblico della penisola. Nessuna sorpresa questa volta da parte di Fedez, che decide piuttosto di sorridere con complicità alla “partner in crime”. Una volta espropriato uno dei molteplici tabù dalla tavola rotonda della contemporaneità, Chiara appare anch’essa ancor più serena. E pronta a scherzare nuovamente con il suo compagno di giochi.

Per concludere, l’artista milanese, si cimenterà in alcune divertenti frecciatine lanciate ancora una volta “imprudentemente” ai suoi rivali. E, tra quelli più “agguerriti”, pare sia destinato a rimanere in pole position ancora per qualche tempo il Codacons.