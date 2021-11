Mancano pochi giorni all’uscita della serie sulla vita dei Ferragnez e Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto condividere con i fan le prime immagini esclusive

L’attesa sta per terminare. Ancora pochi giorni e i fan di Chiara Ferragni e Fedez potranno dare uno sguardo ai primi episodi di “The Ferragnez – La Serie“. Il progetto sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e seguirà la vita della nota coppia nell’ultimo anno. In particolare le telecamere riprenderanno il periodo tra dicembre 2020 e aprile 2021, comprendendo anche importanti traguardi lavorativi e la nascita della piccola Vittoria. A una settimana dalla sua uscita sono state condivise le prime esclusive immagini attraverso il trailer ufficiale.

Trailer “The Ferragnez – La Serie”: le prime immagini tra drammi, pianti e risate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Le prime puntate della serie sulla famiglia più seguita d’Italia usciranno su Amazon Prime Video giovedì 9 dicembre. In attesa che i fan possano conoscere il loro contenuto i protagonisti hanno voluto condividere alcune immagini in anteprima, racchiuse in un trailer.

Dopo aver pubblicato la sigla ufficiale -scritta e cantata da Fedez con la partecipazione dell’imprenditrice- ora è stata data al pubblico la possibilità di dare uno sguardo ad alcuni momenti che saranno racchiusi nell’attesissima serie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “The Voice Senior”, Al Bano vuota il sacco su Orietta Berti: la questione è chiusa

Come ogni famiglia che si rispetti anche quella dei Ferragnez vive alti e bassi, come i contrasti interni alla coppia e dovuti specialmente alle loro differenze caratteriali. Ma nonostante questo marito e moglie trovano la forza e il terreno per fondare le radici del loro futuro insieme.

“Veniamo da due famiglie molto diverse tra loro […] Tipo due onde energetiche che PUFF“, racconta il rapper. L’artista vivrà davanti alle telecamere anche l’esperienza al Festival di Sanremo e saranno condivise con il pubblico immagini esclusive della sua preparazione e del dietro le quinte.

Le immagini continuano con teneri momenti insieme al figlio Leone, scontri, divertimento e le contrastanti emozioni della seconda gravidanza di Chiara. Una serie che mostrerà lati inediti di una delle coppie più mediaticamente esposte, sempre pronta a condividere con milioni di followers la propria vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Carolina Stramare gioca d’astuzia: tutina nera aderente ed è subito Eva Kant – FOTO

“Ci sarà un po’ di drama, piantini ma anche un sacco di momenti che vi faranno ridere“, così Chiara Ferragni ha descritto la serie, dando appuntamento al pubblico al 9 dicembre per i primi esclusivi episodi.