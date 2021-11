Il segreto per dimenticare l’ansia, svelato da “Musetti Animaletti”, si accinge a prendere il via attraverso un nuovo format. Pronti scoprire una volta per tutte come difendere l’allegria?

Stanchi di sentirvi tristi? O di trasmettere la vostra ansia anche ai vostri cari amici animali? Allora perché non imparare da loro? Dopo alcuni anni trascorsi assieme, e cogliendo ora più che mai “la palla al balzo”, il magnetico polo d’attrazione generato dall’amata pagina Instagram di “Musetti Animaletti“, ha deciso di spiccare il volo.

Alquanto similmente ad un meraviglioso cervo dilettatosi in divertenti acrobazie su panorami innevati, nonché protagonista di alcuni più recenti video condivisi in questi giorni dall’amatissimo account, i segreti del buon umore verrano finalmente resi pubblici e trasposti anche al di fuori dell’acclamata realtà social.

Animali, come combattere l’ansia e difendere il buon umore: il nuovo format di “Musetti Animaletti”

Raggiunti gli oltre 645mila follower, ed un’attenzione costante e benefica da parte dei suoi orgogliosi fan, pare sia giunto in definitiva il momento per loro di ammirare la nuova perla dei suoi creatori. “Un libretti contro l’ansietti“, editato da Mondadori, sarà infatti disponibile già a partire dalla giornata di domani, 30 novembre 2021. A ricordarlo, solo poche ore fa, è stata la portavoce di tale quotidiana fonte di energie positive. Da sempre realizzate su un esilarante e vitale sfondo di realtà puramente vissute da “animaletti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perché i cani non abbaiano a tutti? Il motivo vi sorprenderà

L’edizione illustrata su carta sarà dunque disponibile in tutti i @mondadoristore da questo martedì. “Quando è lunedetti ma poi ti ricordetti che domani uscetti il libretti di musetti“, riportano in tal modo in didascalia i dettagli della stampa su carta i fantastici detentori di una preziosa “felicità in pillole”. Poi un ringraziamento vorrà raggiungere anche Samuel Ouertatani, nel dettaglio “per le fotetti” rese pubblicabili e che saranno contenute nel volume inedito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gatto in overdose con erba gatta? E’ possibile? Usi, vantaggi e curiosità della pianta

Infine, data la possibilità ai suoi futuri lettori di effettuare il pre-order direttamente da un link presente sulla homepage di riferimento (@musetti_animaletti), alcuni dei fan non riusciranno a trattenersi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @musetti_animaletti

“Seguo con ansietti il tracking della mia copietti!“, scriverà perciò un utente particolarmente entusiasta della notizia fra i commenti in risposa al loro ultimo post.