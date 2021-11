Elisabetta Gregoraci, intrigante e dal look mozzafiato, sbaraglia tutti. Ricoperta di piume, il fondoschiena rimane scoperto: Hot! esclama il web.

Elisabetta Gregoraci non ha certamente bisogno di presentazioni. La showgirl di origini calabresi è amatissima dal pubblico in rete, infatti il suo profilo Instagram è molto seguito. I followers sono numerosi e ancora di più coloro i quali commentano ogni post che la stessa pubblica.

Le sue foto diventano oggetto di contemplazione: accattivanti, con outfit sempre all’ultima moda e certamente con quella femminilità sprigionata a profusione che completa qualcosa di autentico. I fans la amano e non solo per la bellezza, i complimenti infatti che riceve sotto ogni post attengono a diverse qualità della conduttrice. L’ultima foto però ha destabilizzato il web.

Elisabetta Gregoraci, ricoperta di piume è super intrigante: le aperture fanno emergere gli angoli proibiti

Elisabetta Gregoraci ha arricchito le sue storie con brevi video e foto che ne immortalano la bellezza. Un’occasione altresì per coinvolgere il suo pubblico ed informarli circa gli eventi importanti a cui la stessa prende parte. Red carpet, tutti i fotografi hanno puntato l’obiettivo sulla Gregoraci e la conduttrice con estrema professionalità si concede ai loro scatti.

Degno per l’occasione, l’outfit proposto: un incredibile abito nero appena sopra il ginocchio tutto ricoperto di piume, o quasi. La zona proibita del fondoschiena rimane scoperta e questo dettaglio ovviamente fa tremare il web che si perde in un quell’angolo proibito. In numerosi oggi hanno parlato della mise accattivante della conduttrice la quale non orgoglio ne riposta il contenuto.

I commenti non tardano ad arrivare, il suo post diventa subito virale: tanti a complimentarsi non solo per il look sofisticato ed innovativo, ma anche per la sua personalità.

La conduttrice, soprattutto con la sua partecipazione alla penultima edizione del “Grande Fratello VIP” ha permesso al pubblico di farsi conoscere ed apprezzare. Fra i tanti commenti si legge un “So hot” scritto da Giada De Blanck che meglio racchiude la sensazione trasmessa dalla bellissima calabrese.