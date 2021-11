Mary Austin è stata “l’amore della vita” di Freddie Mercury: i due sono stati insieme per sei anni fino al coming out della star dei Queen. Che fine ha fatto lei oggi?

Mary Austin è stata senza ombra di dubbio il grande amore di Freddie Mercury, la star dei Queen. I due si sono conosciuti e messi insieme quando erano molto giovani, e lei è stata accanto a lui durante l’inizio della sua carriera con la band. Quando il cantante ha capito di essere bisessuale la loro storia è terminata, ma l’amore no. Infatti hanno continuato a volersi bene anche dopo, e a restare l’uno nella vita dell’altro mentre lei andava avanti e cercava di crearsi una famiglia. Freddie è scomparso oramai 30 anni fa. E lei che fine ha fatto?

Mary ha ereditato metà del patrimonio di Freddie. Lui ha avuto tempo per prepararsi alla sua morte, la sua malattia è durata per ben sei anni e prima di andare via ha avuto modo di sistemare tutto. Temeva di lasciarle solo guai e così ha voluto fare in modo di lasciarle solo cose belle. Inoltre a lei è andata la sua casa ed è lì che oggi vive Mary, con i suoi numerosi gatti.

Mary oggi ha 70 anni ed è già stato messo in chiaro che, dopo la sua morte, la casa di Freddie non diventerà un museo perché lui voleva che fosse soltanto una casa per accogliere la famiglia. Tra l’altro è spettata a lei la decisione del luogo in cui spargere le ceneri del cantante e lo ha fatto, ma non sarà mai reso noto il posto in cui si trovano e lei ha affermato più volte che porterà questo segreto nella sua tomba.

Per quanto riguarda la band, invece, Mary ha affermato che dopo la morte di Freddie i tre musicisti non si sono fatti più sentire e che, secondo lei, non hanno mai capito e apprezzato la generosità che ha avuto Freddie nei loro riguardi nei suoi ultimi anni di vita.