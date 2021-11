“GF Vip” Alex Belli ancora nel mirino: il VIDEO hot lo incastra, il siparietto non lascia fraintendimenti

L’attore è al centro dell’attenzione mediatica di questa edizione del “GF” e anche l’ultimo video apparso sui social lo metterebbe al muro per il gesto compiuto.

L’attore e modello Alex Belli in questa edizione 2021 del “Grande Fratello Vip” è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi.

Questo perché sempre al centro delle discussioni nelle Casa e per la sua “amicizia” ambigua con l’influencer Soleil Sorge che non sta facendo dormire sogni tranquilli neppure a Delia Duran, sua compagna di vita, che proprio per questo tre giorni fa è entrata nel reality per avere un confronto con lui.

“Io amo solo te, con Soleil non c’è nulla, fidati”, ha però risposto Belli per rassicurare la Duran. Recenti atteggiamenti spinti tra Belli e Soleil però farebbero intendere ben alto tra i due, un video li incastrerebbe in un momento molto intimo.

Alex Belli esagera, tocca Soleil proprio lì…

Pochi giorni fa nella Casa è stata messa in scena una rappresentazione moderna della Turandot di Puccini sotto la direzione artistica di Katia Ricciarelli.

I due “amici” interpretavano Calef e Turandot e proprio in una scena appassionata è scattato un bacio liberatorio molto intimo, che la stessa Sophie Codegoni ha sottolineato essere stato decisamente oltre un semplice bacio tra conoscenti.

Questo non è tutto però. Sulla pagina Instagram dell’influencer Deianira Marzano ieri sono apparsi un video e delle foto che mostrano come in un momento di relax dei gieffini in giardino, l’attore si sia avvicinato a Soleil e le abbia messo la mano sul seno sinistro stringendole addirittura il capezzolo.

La ragazza non lo avrebbe allontanato ma, anzi, avrebbe incentivato il suo gesto assecondando la presa su di lei. Ovviamente si attendono spiegazioni su questa mossa a dir poco improvvisa, infatti i fan del programma iniziano a sospettare sulla sua credibilità. Cos’avrà da ammettere Belli stavolta?