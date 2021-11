Dal Guatemala a Miami: migrante viaggia nascosto nel carrello dell’aereo

Il passeggero clandestino si è nascosto nel carrello di un aereo dell’American Airlines, sopravvivendo a un volo di quasi tre ore.

Four major U.S. airlines — American, United, Southwest and Frontier — said that they did not want the government to use them to transport migrant children who have been separated from their families. https://t.co/bH4rnuh3FB

— NBC News (@NBCNews) June 20, 2018