Una pesante stoccata per Harry ha stupito tutti. Le parole hanno gettato nell’imbarazzo il duca di Sussex, sempre più nell’occhio del ciclone.

Imbarazzo e disagio. Questi i sentimenti che si sono scatenati intorno alla figura di Harry a seguito di una pesante stoccata amorosa. Ma la rivelazione sbalorditiva non è arrivata da Meghan Markle, sua moglie dal 2018 al fianco delle quale ha trasformato completamente la sua vita.

Dopo il suo incontro l’esistenza del Duca di Sussex si è ribaltata: addio a Londra e agli obblighi di corte, vive al fianco della compagna in California in una splendida casa situata a Santa Barbara in cui trascorre le giornate con i loro due figli. Archie e Lilibet stanno crescendo così lontani dai riflettori, ma anche senza passare del tempo con nonni e zii, anche se i loro genitori non fanno che essere al centro del gossip.

Questa volta ad attirare l’attenzione globale un retroscena dal passato di latin lover del duca che ha lasciato spiazzati.

Harry e la sua ex: la stoccata più pesante

Nel cuore di Harry c’è ormai solo Meghan, ma in passato sono state innumerevoli le donne per cui ha perso la testa. Tra le sue tante fiamme, talmente fugaci e numerose da destare l’imbarazzo a Palazzo, una decina di anni fa a conquistarlo Florebce Brudenell-Bruce.

Modella dai lunghi capelli biondi e dai lineamenti angelici, è tornata a riparlare del suo ex durante un’intervista rilasciata al The Telegraph.

All’epoca ancora membro della Royal Family, il loro amore aveva catalizzato i media, diventando il gossip del momento. Una situazione che ha toccato nel vivo la giovane la cui privacy improvvisamente è andata in fumo.

Soggetta a una pressione costante, la modella, oggi trentaseienne, ha capito ben presto che non avrebbe retto per molto tempo l’intrusione della stampa nella sua vita. A caccia di scoop tutti i suoi amici e parenti erano stati intervistati.

“È finita presto, sono stata fortunata”, il pesante commento dell’ex fiamma di Harry.

I ricordi risalenti alla loro storia, intrecciata nel 2011, non sono così dolci per la Florence, che tira così un sospiro di sollievo per aver interrotto la love story con il reale. Oggi è felicemente sposata e mamma di due bambini, che si gode lontana dai riflettori.