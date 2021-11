“Così è troppo, stai esagerando”, Maria De Filippi sbotta a “Uomini e Donne”. Mai così arrabbiata

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Biagio si è lasciato andare ad uno sfogo che riguarda suo figlio. Maria De Filippi è intervenuta

Biagio, corteggiatore oramai storico di Uomini e Donne, si è seduto al centro dello studio per raccontare come procede la sua conoscenza con Bernanda. Ha conosciuto questa donna all’interno del programma per cui ha avuto un vero e colpo di fulmine e con cui si sta trovando molto bene. Parlando un po’ della sua vita, Biagio ha rivelato di avere un figlio omosessuale. Questo racconto lo ha particolarmente commosso e ha anche toccato Maria De Filippi, che ha deciso di interromperlo per fargli presente una cosa.

Maria De Filippi interviene a Uomini e Donne: “Mi sembra un po’ troppo”

Biagio, infatti, ha raccontato che suo figlio è scappato ed è andato in Germania perché qui non poteva essere se stesso ed uscire con i suoi ipotetici fidanzati. Poi ha aggiunto: “Lui è scappato da casa nostra per questo. Voglio dire una cosa a tutti i padri che hanno questo problema: state vicino ai vostri figli“.

Maria, a questo punto, lo ha interrotto: “Va bene tutto e io credo nella tua buona fede, ma credo che definirlo problema sia un po’ troppo. Non è un problema“. Inoltre, una dama napoletana del parterre, ci ha tenuto a precisare che non le piace il messaggio che Biagio sta mandando, perché non è vero che a Napoli sono tutti così omofobi e la situazione per gli omosessuali è diventata molto più vivibile negli ultimi anni.

Maria ha poi aggiunto di essere convinta della buona fede di Biagio, ma che semplicemente, ha scelto le parole sbagliate per parlare della situazione di suo figlio.