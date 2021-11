Una folgorante immagine in movimento dall’afrodisiaca presenza della soubrette Mercedsz Henger invade la rete, è una sensualità che “riempie”…

La showgirl trentenne e celebre opinionista televisiva in particolare per la rete Mediaset, Mercedsz Henger, pare sia molto apprezzata dal pubblico del piccolo schermo per la sua naturale tenenza a sfoggiare “quanto più possibile” il suo bellissimo sorriso e a presentare utili consigli di una piacevole routine giornaliera.

Da diverse annualità infatti Mecedesz ricopre attraverso i social network il ruolo di altrettanto seguitissima influencer. La sua più recente collaborazione risale difatti, a soli pochi giorni di distanza da questo 29 novembre, con la nota showroom D’Arienzo Collezioni. La nuova collezione del brand made in Italy, che sembrerebbe mirare ad esaltare la bellezza della vita in ogni suo capo, è stata accolta con armonia dagli interessati ai modelli, ad esempio della nuova collezione. Fra questi si presenterà, ovviamente, la stessa showgirl dall’amata presenza.

Mercedsz Henger, come mangiare ostrica nella maniera più sensuale. Il VIDEO è sensualità pura

Mercedesz Henger “sensualità pura” il VIDEO

si sarebbe presentato come un tutorial da ogni punto di vista, ed afrodisiaco, quello presentato dalla bellissima Mercedesz poche ore fa. Il tutto mostrato in diretta da un’accogliente tavola bianca della sua città.

Mercedesz ha trascorso la fine del weekend presso una rinomata trattoria nel cuore del capoluogo lombardo. Dove cibo e benessere ancora una volta si uniranno per fornire un ritratto della showgirl dalla “sensualità pura“. Questo più tardi, e secondo il parere di alcuni fan della modella, interessata al fitness ed ai segreti della buona cucina, meriterà infine un risultato conclusivo da “dieci lode”.

Il rinomato locale, ambito dai frequentatori del centro milanese quanto da passanti casuali, prende il nome de l’accogliente “Trattoria il Cestino“. In compagnia di una sua amicizia e di un buon calice di vino bianco, Mercedesz non attenderà oltre per sorprendere i suoi follower su Instagram.

Divertendosi grazie alle piacevoli atmosfere di Brera, alla sinergia della serata, ed ancora alla sua giovane e luminosa “eleganza senza fine“.