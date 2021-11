L’amata conduttrice ha annunciato una buona notizia per la sua carriera, saluterà l’Italia per tornare a casa. Cosa si prospetta per lei?

In queste settimane stiamo assistendo alla nuovissima stagione di “All Together Now” condotto proprio dalla svizzera Michelle Hunziker che da anni è una della showgirl più poliedriche del piccolo schermo.

Ironica e sempre sul pezzo con battute sottili che fanno divertire il pubblico a casa con sagacia e umorismo puro. Proprio per questa sua indole innata è stata selezionata per partecipare ad un programma tedesco che la porterà fuori dall’Italia per un po’.

Lei stessa ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram, vediamo di che si tratta.

Michelle Hunziker terrorizzata: “Come farò a non ridere?”

“Quei matti mi hanno convinto…sono nella terza stagione di Lol Germania!!😂😂😂 Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione! 😂”.

Questo l’annuncio social che la stessa Michelle ha dato ai fan che la seguono. Il suo sembra un misto tra terrore ed entusiasmo puro, infatti ha puntualizzato sempre accanto all’immagine che descrive il cast al completo del nuovo programma d’Oltralpe:

“Non ho idea quello in cui mi sto cacciando!!! E soprattutto…per quanto tempo una donna come me può riuscire a non ridere lì dentro???”.

Non abbiamo ancora indicazioni sulla data di inizio del programma di Amazon Prime Germania, quel che è certo è che moltissimi fan della showgirl non vedranno l’ora di vedere le repliche doppiate per assistere alla sua scherzosa ironia anche all’estero.

Nel frattempo in Patria ci possiamo consolare con la seconda stagione di “Lol” che presto sarà trasmessa in tv e che, come già anticipato, prevede dei concorrenti spettacolari accanto a Fedez sempre al timone stavolta accompagnato da Matano (che sostituisce Mara Maionchi):

Tra questi ci saranno Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Max Angioni, Maria Di Biase, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Virginia Raffaele, il Mago Forest e Alice Mangione.