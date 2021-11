Monica Bertini sfoggia un outfit strepitoso per la diretta, i fan impazziscono e non perdono occasione di lasciare qualche commento

Monica Bertini è una giornalista e conduttrice molto conosciuta dal pubblico italiano per essere alla guida di “Pressing”. Il suo ambito è lo sport, da qualche mese ha preso il posto di Giorgia Rossi e ai telespettatori piace.

La bellezza, il fascino e il talento non le mancano, per non parlare del suo modo di fare che lascia tutti a bocca aperta. Anche sui social è molto attiva ed è seguita da più di quattrocentomila follower.

Monica Bertini, lato A in vista: che schianto – FOTO

