Pallone d’Oro, rivelato in anteprima il vincitore

Questa sera verrà assegnato il fatidico premio “Pallone D’Oro”. Un quotidiano sportivo di fama spoilera la classifica ufficiale: ecco il vincitore!

Come di consueto accade in questo periodo dell’anno, la fine di questo ciclo solare porterà alla luce il vincitore del premio più ambito a livello calcistico.

Parliamo senz’altro del tanto agognato “Pallone D’Oro“, il sogno o meglio il punto d’arrivo di qualsiasi professionista dal primo giorno d’avventura. La scorsa edizione fu segnata dallo ‘tsunami’ della pandemia che portò gli organi di competenza a sospendere la cerimonia di premiazione.

Il premio andò così al vincitore cosiddetto ‘morale’, dopo un anno di gradini e spalti semivuoti per causa forza maggiore. Fu l’anno di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, colui che trascinò a suon di gol e assist la sua squadra alla conquista dei titoli più ambiziosi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Dall’inizio del 2021, quando i tifosi hanno ricominciato a popolare gli impianti sportivi, si è tornati a ‘respirare’ calcio nella sua più totale normalità

Pallone D’Oro, ecco il nome del vincitore dell’edizione 2021

Questa sera sul palcoscenico delle stelle si terrà la manifestazione che porterà all’assegnazione del cosiddetto “Pallone D’Oro”.

Mancano poche ore alla cerimonia di premiazione del trofeo più ambito per ogni calciatore. Se l’anno scorso, il tutto fu sospeso a causa della pandemia, da quest’anno si tornerà a respirare aria di normalità.

Come di consueto accade qualche ora prima dell’inizio della manifestazione internazionale, i maggiori quotidiani sportivi lanciano in rete, sondaggi e opinioni sul meritevole. Discorso diverso per il più ambito quotidiano spagnolo, “Marca“, il quale avrebbe già pronta la classifica che questa sera comparirà in alto sui teleschermi.

Secondo gli ‘exit pool’ di Marca, il titolo andrà sicuramente nelle mani di Lionel Messi, trascinatore della Nazionale Albiceleste alla conquista del trofeo “Copa America“. Una motivazione che secondo gli addetti basterà per assegnare al fuoriclasse ex Barcellona, l’ambitissimo trofeo.

Appena sotto il primo gradino del podio, ovvero la medaglia d’argento sarà proprietà dello ‘sfortunatissimo’ Robert Lewandowsi. Completerà la ‘top three’, il bomber con la casacca delle Merengues, ovvero il francese Karim Benzema, campione del mondo e di recente, della ‘Nations League’ con la sua Nazionale.