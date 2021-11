Pallone d’oro: assegnato ufficialmente. Il nome del vincitore

L’ambito riconoscimento calcistico torna ad essere consegnato al calciatore migliore della stagione dopo essere stato sospeso per un anno, causa Covid.

Al Theatre du Chatelet di Parigi viene verrà assegnato il ”Pallone d’oro” per la stagione 2020-2021.

Sfileranno i fuoriclasse più forti del mondo per il trofeo individuale più ambito dei calciatori.

La cerimonia di premiazione sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, in streaming su NOW.

Già alle 18:30 sono state rivelate le posizioni dalla 11 alla 29:

29 (ex aequo) – Azpilicueta, Modric

26 (ex aequo) – Moreno, Dias, Barella

25 – Foden

24 – Pedri

23 – Kane

21 (ex aequo) – Lautaro, Fernandes

20 – Mahrez

19 – Mount

18 – Kjaer

17 – Suarez

16 – Neymar

15 – Sterling

14 – Bonucci

13 – Chiellini

12 – Lukaku

11 – Halaand

Pallone d’oro: il vincitore

Il trofeo è stato monopolizzato per anni dai due fuoriclasse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ad eccezione del 2018 quando a vincerlo fu Modric.

Gli italiani rimasti in lizza per i primi 10 posti del ”Pallone d’oro” sono: Gianluigi Donnarumma (candidato anche al trofeo Yashin) e Jorginho. Quest’ultimo il più accreditato tra gli italiani alla vittoria finale dopo essere diventato campione d’Europa sia con l’Italia che con il Chelsea da protagonista.

Di seguito la classifica dal 1 al 10 posto:

10 – Donnarumma

9 – Mbappè

8 – De Bruyne

7 – Salah

6 – Cristiano Ronaldo

5 – Kantè

4 – Benzema

3 – Jorginho

2 – Lewandowski

1 – Messi

Il Pallone d’Oro femminile è stato assegnato a Alexia Putellas, il Trofeo Kopa per il Miglior Giocatore Under-21 va a Pedri mentre il Trofeo Yashin a Donnarumma riconosciuto dunque come Miglior Portiere.