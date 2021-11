Michelle Hunziker oggi ha avuto il suo “battesimo in pista di circuito”. Con questa esperienza ha voluto dare un messaggio forte e chiaro per le donne

Michelle Hunziker è una delle donne più amate del mondo della televisione italiana. Arrivata in Italia che era solo una ragazzina con mille sogni nel cassetto e senza sapere che sarebbe riuscita a fare carriera in una delle reti più importanti di sempre. Ha cominciato come tante altre colleghe, ma è stato il suo talento e la sua simpatia a renderla qualcosa in più di una bella ragazza. Così è riuscita a diventare una conduttrice e ha fatto una lunga gavetta all’interno del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Michelle Hunziker come pilota: “Anche le donne possono”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a M I c h e l l e H u n z I. k e r ( @ t h e r e a l h u n z I g r a m )

Al momento la stiamo vedendo impegnata al timone di All Together Now, dove sta riscuotendo un incredibile successo. Prosegue invece la sua carriera sui social, dove esternando la sua ironia e fantasia, ha conquistato anche il pubblico del web.

Ma non solo questo. Michelle approfitta della sua popolarità per fare del bene, per battersi per cose importanti, ad esempio oggi ha pubblicato diversi scatti dove la vediamo con la tuta da pilota e con un casco. Infatti oggi ha avuto il suo battesimo in una pista da circuito. La didascalia è molto chiara: con questa avventura, Michelle ha voluto lanciare un messaggio forte. Vuole far capire alla gente che anche le donne possono diventare pilote professioniste, e sdoganando una volta e per tutte la teoria secondo cui le donne e i motori non andrebbero d’accordo.

“Hanno paura di scoprire che le donne possono fare tutto e anche meglio” scrive qualcuno sotto al suo ultimo post, facendole i complimenti per quello che ha fatto.