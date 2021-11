Hai sognato un tradimento? non è quello come sembra: vi spieghiamo il vero significato!

Quante volte hai sognato di avere le corna? E’ possibile che tu non l’abbia mai sognato così com’è possibile che l’hai sognato spesso. Vediamo insieme se è un segno premonitore o solo ansia.

Se tieni veramente alla tua dolce metà ed hai paura di perderlo/a, è possibile che tu ti faccia mille paranoie. Ti sarà sicuramente capitato di vivere con l’ansia, l’angoscia ed il male di vivere. Siamo certi che almeno una volta nella vita hai anche sognato di avere le corna. Sesto senso? Paura? Congetture? Scherzi della mente? Probabile, così com’è probabile che sia tutto vero. Una cosa è certa, non è mai come sembra ed oggi ti spieghiamo il perché.

Cosa vuol dire sognare un tradimento?

Tutti sognano di essere traditi, sia gli uomini che le donne, spesso e volentieri al mattino è anche un pretesto per litigare con l’ignara persona che ti vive accanto. Non è bello sognare di avere le corna, immagina scoprirlo davvero. Ma ti sei mai chiesto/a perché sogni di essere tradita/o?

Prima di svelarti la risposta è importante capire tu che peso dai al tradimento, c’è chi vede il tradimento in un messaggio, chi in un bacio, chi nell’atto sessuale e chi in una relazione affettiva. Tutto dipende da come tu vivi la coppia e che persone siete nel quotidiano. Detto questo scopriamo quello che ti interessa davvero, i sogni sono premonitori?

Se sogni di tradire, starai vivendo sicuramente con un peso sullo stomaco, o almeno ci vivi per qualche giorno, poi passa. E’ importante che tu sappia che sognare di tradire è molto frequente. Quando sogni di fare le corna è perché non sei felice della relazione che stai vivendo, per quanto tu voglia convincerti del contrario, inconsciamente sai che non è così e se non lo fai fisicamente lo fai mentalmente. E’ possibile che tu tradisca con una persona più autoritaria, perché senti la necessità e l’esigenza di protezione, di amore, di fiducia, di irrefrenabile passione. Quindi, se ti capita più di una volta, fatti due domande e datti qualche risposta sulla vita che vuoi vivere.

Se sogni di avere le corna, sei una persona molto insicura di te. Hai paura di perdere chi ti sta di fianco ed hai paura di rimanere solo/a. Devi capire che il mondo gira intorno a te non intorno al tuo partner, anche perché chiusa una porta si apre un portone. Inoltre non hai fiducia in chi ti sta di fianco, la gelosia, i pensieri negativi, influenzano il tuo inconscio. Vivi con più leggerezza e vivrai meglio il rapporto di coppia.

Quindi per ritornare alla domanda cardine del quesito, se sogni di avere le corna, è vero? La risposta è no. Se non avrai prove certe e conclamate di un tradimento, stai solo pensando di averle, quindi, relax.