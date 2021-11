“Soliti Ignoti”, la concorrente che ha spiazzato Noemi e Amadeus: “Ho dovuto interromperla”. Nessuno credeva al suo racconto

Ai “Soliti Ignoti”, una concorrente d’eccezione ha ipnotizzato i telespettatori di Rai 1. Stiamo parlando di Noemi, la favolosa cantante che, durante lo scorso “Festival di Sanremo”, convinceva pubblico e critica con il brano “Glicine“. Questa sera, lunedì 29 novembre, l’artista ha partecipato al gioco televisivo per contribuire ad una nobile causa: racimolare un somma da devolvere in beneficenza.

Fin dalle battute iniziali, la concorrente ha dimostrato intuito e dimestichezza con la gara, arrivando a stupire persino lo stesso conduttore. Di fronte all’ignoto numero 2, tuttavia, Noemi non ha potuto far a meno di affidarsi allo strumento dell’indizio. Quello che è accaduto pochi istanti dopo ha lasciato di stucco sia la concorrente, sia lo stesso Amadeus.

“Soliti Ignoti”, la concorrente che spiazza Noemi e Amadeus: “Ho dovuto interromperla”

L’identità dell’ignoto numero 2 ha messo in seria difficoltà la bellissima Noemi. La cantante, dopo aver ispezionato la concorrente, ha chiesto ad Amadeus di poter usufruire dei canonici tre indizi. Quello che la partecipante ha rivelato pochi istanti dopo, tuttavia, ha pietrificato sia Noemi, sia il conduttore stesso.

“Da bambina sono caduta in una pozzanghera mentre mi trovavo nei pressi della torre di Pisa, e un gruppo di giapponesi si è messo a fotografarmi“: questo il primo indizio fornito dalla donna, che non si è chiaramente rivelato utile ai fini del gioco. Dopo aver atteso che Amadeus e Noemi terminassero di ridere, la concorrente ha fornito il secondo indizio, ancor più sconvolgente del primo.

“Durante la laurea di una mia amica, sono caduta in maniera così forte che ho persino dovuto interromperla“, ha ammesso l’ignoto numero 2, provocando lo sbigottimento di Amadeus. “Cioè scusi, lei ha interrotto il momento della proclamazione?“, ha chiesto, sconvolto, il conduttore, a cui la partecipante ha risposto in maniera affermativa.

Un siparietto a dir poco scoppiettante, che non ha mancato di far sorridere il pubblico e la bellissima Noemi. All’interno dello studio dei “Soliti Ignoti”, a quanto sembra, le sorprese non mancano mai.