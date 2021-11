Al Bano chiarisce la situazione su “The voice senior” e parla anche di Orietta Berti. Le parole che chiudono la vicenda una volta per tutte

Dopo tanta attesa “The voice senior” è tornato. Dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso, il talent condotto da Antonella Clerici ha scaldato i motori e venerdì ha esordito alla grande.

Tante indiscrezioni, polemiche e rumors, alla fine sulla sedia rossa, al posto di Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi abbiamo trovato davvero Orietta Berti. La regina dell’estate affianca gli altri giudici che sono stati riconfermati Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Ma qual è stato il vero motivo della sostituzione di Al Bano e Jasmine? Questa volta il cantante di Cellino San Marco chiarisce tutto.

“The voice senior”, Al Bano su Orietta Berti: “Lei non ha”

Sull’arrivo di Orietta Berti a “The voice senior” si è parlato tanto. Venerdì per la prima volta la cantante si è seduta sulla poltrona rossa del programma condotto da Antonella Clerici. Al Bano non c’era per davvero.

Molto si è detto sulla sostituzione della Berti con Al Bano, con lui che in un primo momento ci è rimasto molto male e lei che credeva di affiancarsi al collega e non di sostituirlo.

All’inizio il compagno di Loredana Lecciso aveva detto: “Non capisco ma accetto la decisone”. A distanza di molto tempo, ora però, Al Bano ha al settimanale Nuovo ha vuotato il sacco. “Orietta non ha rubato il posto a nessuno – ha specificato – Il successo che ha, oltre che essere strepitoso, è più che meritato”.

Ha ricordato che proprio lui ed Orietta hanno iniziato nello stesso periodo a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e da subito lui ha capito che Orietta ha “un’anima buona”.

A chiarire il vero motivo della sostituzione ci ha pensato tempo fa Antonella Clerici: “Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino”.