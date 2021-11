Massimiliano Mollicone è stato uno dei tronisti più amati lo scorso anno: ad oggi sono cambiate tante cose, lui e Vanessa si sono lasciati. Per quanto riguarda Eugenia…

Lo scorso anno a Uomini e Donne abbiamo assistito al trono di Massimiliano Mollicone, un ragazzo di appena vent’anni che in poco tempo fece breccia nel cuore dei telespettatori con la sua dolcezza e la sua storia, ma non solo. Due ragazze in particolar modo furono molto colpite da lui: Eugenia e Vanessa. Dopo un lungo trono, la scelta di Massimiliano è ricaduta su Vanessa. La loro storia però è durata pochi mesi, nonostante tutto i due non si sono trovati in sintonia fuori dal programma. Eugenia invece, che fine ha fatto oggi?

Uomini e Donne, vi ricordate Eugenia? La corteggiatrice è tornata a parlare di Massimiliano

L’ex corteggiatrice ha rilasciato una intervista al magazine di Uomini e Donne, dove è tornata a parlare di Massimiliano a distanza di tutto questo tempo. All’interno del programma lei si era legata tantissimo a lui, i due infatti avevano instaurato un rapporto davvero bello nonostante il contesto in cui si trovavano.

Eugenia ha raccontato di aver cercato nuovamente Massimiliano quando ha scoperto dai social che stava avendo dei problemi familiari e voleva sapere come stesse. La sua telefonata non aveva un doppio fine, anche perché ci ha tenuto a sottolineare di non voler essere la seconda scelta di nessuno.

Ha anche raccontato che, quando ha scoperto della loro rottura, si è sentita soddisfatta perché aveva previsto tutto ma allo stesso tempo l’è dispiaciuto perché a lui voleva davvero bene.