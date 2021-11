Vanessa Incontrada sostituita? Il motivo è da brividi: ora tutta la verità

L’esperienza di “Striscia la notizia” per Vanessa Incontrada e Alessandro Siani è stata molto breve, il motivo? Scopriamolo insieme

La stagione televisiva 2021-2022 si è aperta con una serie di novità che hanno lasciato perplessi i telespettatori. Il palinsesto di Mediaset è cambiato sotto molti aspetti, tra conduttore e programmi vari.

“Striscia la notizia” è stato uno di questi. La conduzione è stata stravolta, visto che il tg satirico ha visto protagonisti almeno per un primo momento Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. La coppia, però, non è andata avanti per molto e sono in tanti a chiedersi il motivo di questo insuccesso.

Vanessa Incontrada, tutta la verità su “Striscia la notizia”

Sulla nuova coppia di “Striscia la notizia” sono state dette e riportate tante cose e molte di queste erano false notizie. A ribadirlo sono stati i diretti interessati che a “Verissimo” hanno affrontato proprio questo argomento.

Durante l’ultimo weekend, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati ospiti da Silvia Toffanin ed hanno voluto dare delle spiegazioni sulla loro breve esperienza al tg satirico.

“Sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate – hanno affermato i due – Alla fine la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso”. Poi hanno continuato: “Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate”.

Sembra che il motivo della loro revoca non sia da ricercare nel numero basso di ascolti e share, ma in altre proposte lavorative che sono state fatte loro.

Infatti, Alessandro Siani sarà uno dei personaggi del film in uscita Chi ha incastrato Babbo Natale e Vanessa Incontrada è la conduttrice di “Zelig”, in onda il giovedì su Canale 5. Attualmente la coppia alla guida di “Striscia la notizia” è quella formata dai comici Sergio Friscia e Roberto Lipari.