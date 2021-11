Abete e gatti, come realizzare un albero a prova di felino

Avete un gatto in casa che salta puntualmente sul vostro albero di Natale distruggendolo? Non abbiate timore, qui troverete la soluzione al problema

Se avete un gatto a casa sapete quanto può essere difficile fare l’albero di Natale e mantenerlo integro con un felino che gira indisturbato e alla prima occasione decide di zompare sull’abete preparato con tanta cura e impegno. I gatti sono infatti attratti moltissimo dai nastri colorati e dalle palline dell’albero di Natale. Scopriamo allora qualche consiglio per fare l’albero con un gatto in casa.

Consigli albero di Natale con felino in casa

Come prima cosa da dire riguardo a questo argomento, è che il gatto preferisce di gran lunga gli abeti veri. Pertanto il consiglio è di acquistarne uno finto. Sarebbe meglio anche da un punto di vista di salute dell’animale, dal momento che gli aghi dell’abete vero sono pungenti e potrebbero ferirlo oltre che tossici che ingeriti.

Un’altro consiglio è di prediligere un albero di dimensioni contenute, meglio piccolo così se dovesse cadere non farebbe male al gatto e non creerebbe danni grossi. Un metodo invece per tenere il gatto lontano dall’albero, è di cospargere la base dell’albero con delle bucce d’arancia che sono detestate dai felini.

Inoltre la base dell’abete dev’essere solida e resistente in modo tale che se il gatto dovesse saltarci sopra non cadrebbe. Se si vuole optare in ogni caso per un abete vero, ecco qualche consiglio utile. Cospargere la terra nel vaso con delle pigne o sassi che sono entrambi odiati dai gatti. Poi proteggere il tronco con la carta stagnola per evitare che il felino si faccia le unghie. Un altro consiglio è di spazzare quotidianamente sotto l’albero e intorno per raccogliere gli aghi caduti e proteggere il gatto. Sicuramente questa scelta comporta più impegno e cura.

Mentre invece se si opta per l’albero finto, è consigliabile fissarlo in qualche modo al soffitto o al muro per evitare ogni complicazione. Questo metodo è utile anche in caso ci fossero bambini. Un altro fondamentale modo di far abituare il gatto all’albero è di montarlo prima senza addobbarlo per qualche giorno, in questo modo il felino potrà curiosare senza fare danni. Quando si esce di casa è sempre bene chiudere il gatto fuori dalla stanza dell’albero. Un altro metodo efficace per tenerlo lontano è di spruzzargli l’acqua ogni volta che si avvicina dicendo NO.

Addobbare sempre l’albero quando il gatto non c’è, e prediligere palline di plastica infrangibili, decorazioni poco appariscenti, non mettere decorazioni dolciarie, non usare neve artificiale, non mettere strisce argentate o dorate e infine ogni decorazione dev’essere ben fissata. Per quanto riguarda le luci, coprire i cavi con nastro isolante e spegnerle quando non si è presenti in casa. Anche i regali sono un attrazione per il gatto, aspettare a metterli sotto l’albero.