All Together Now, tensioni in studio: Anna Tatangelo sbotta in diretta

Si sta avvicinando la finale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker. Nel corso della puntata, sono scoppiate un po’ di tensioni tra i giudici

Siamo arrivati già alla quinta puntata di All Together Now e il gioco adesso sta entrando nel vivo. In occasione di questo ultimo appuntamento andato in onda, sono state fatte delle manche in cui i ragazzi sono stati messi in sfida uno contro l’altro in coppie da due. Il muro decide il punteggio dei concorrenti e, come al solito, i giudici possono cambiarlo. Solitamente succede in questo ordine: comincia Anna Tatangelo, prosegue Rita Pavone, Francesco Renga come penultimo e poi alla fine J-Ax ha l’ultima parola.

All Together Now, Anna Tatangelo perde le staffe: “Non è giusto”

Dopo un paio di sfide di questa ultima puntata, Anna Tatangelo si è ritrovata a protestare con Michelle Hunziker e le ha fatto notare che non serve a nulla mettere o togliere dei punti, se poi la decisione finale spetta sempre agli altri giudici che possono decidere di cambiare il punteggio sentenziato da lei. In questo modo, Anna si è sentita senza alcun potere decisionale.

Per questo motivo Michelle ha deciso di cambiare l’ordine dei giurati, dando a tutti loro l’opportunità di dire l’ultima parola. Quando è toccato ad Anna, che si è sentita in estrema difficoltà, J-Ax l’ha ripresa con ironia: “Non avevi detto di volere più potere decisionale? Ecco, tienitelo“.

Oramai il gioco sta entrando davvero nel vivo e la tensione sta aumentando sia tra giudici che concorrenti: mancano pochissime puntate alla finale ed è arrivato il momento di cominciare a fare sul serio.