Amadeus e Giovanna, finisce tutto così? Il tradimento: “È un gesto che non perdono”. L’addio dopo un attimo di follia

Amadeus e Giovanna sono una delle coppie più amate della televisione italiana, qualcosa però potrebbe aver rotto una bellissima storia lunga decenni.

Amadeus e Giovanna sono due personaggi molto amati dal pubblico italiano, entrambi presentatori si sono conosciuti negli studi Rai e galeotto fu il programma “L’Ereditá”.

Quando i due si sono conosciuti, Amadeus veniva fuori da una storia travagliata conclusa con una separazione, aveva deciso, a scanso di altra sofferenza, di vivere storie libere e frivole, fin quando però non ha conosciuto la dolce e bella Giovanna.

Il loro amore è nato quasi per gioco, come due bambini alle elementari si scambiavano bigliettini e la relazione sembrava procedere a gonfie vele. Tutto è stato magico, dopo 10 anni di unione legale, nel 2019 i due sono convolati a nozze in Chiesa e si sono promessi amore eterno anche dinanzi a Dio. Oggi sono genitori di un bellissimo bambino che si chiama Josè Maria.

Giovanna sul tradimento non transige, valige pronte ed addio…

Qualche tempo fa si vociferava di un ipotetico tradimento che avrebbe messo in crisi la coppia. I fan sconcertati hanno iniziato a ipotizzare diversi scenari, nessuno dei quali però si è effettivamente concretizzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Luca Marin, dopo tanto tempo parla della ex Federica Pellegrini: “l’ho trovata a letto proprio con lui”

Generalmente il conduttore è una persona molto pacata mentre Giovanna è più focosa ed esuberante. Su alcuni argomenti la conduttrice si scalda parecchio e di conseguenza fa terra bruciata su alcuni aspetti. Abbiamo avuto dimostrazione del temperamento di Giovanna in un’ intervista rilasciata all’amica Paola Perego.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Luca Laurenti non sta bene, Paolo Bonolis: “Ha saputo di avere una malattia molto brutta”

L’argomento della chiacchierata era appunto il tradimento, sulla conversazione

Amadeus ha dichiarato: “tanto io lo verrei a sapere comunque, non mi cambierebbe molto“.

Giovanna invece ha avuto una reazione davvero sconvolgente: “se venissi a sapere che mi hai tradita ti metterei immediatamente le valigie fuori dalla porta“, ha dichiarato la conduttrice senza troppi giri di parole.

Giovanna ed Amadeus si amano moltissimo, la sola idea di un tradimento metta a dura prova la loro gelosia, ma tra i due quella a scaldarsi di più è la conduttrice.