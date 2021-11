“Amici”, Sissi e l’amore folle nella scuola: “Caro fidanzato, addio”. Chi è la nuova fiamma?

La decisione di Sissi, la cantante di “Amici”, sta facendo discutere molti utenti del web. La ragazza ha lasciato il suo fidanzato per lui, di chi si tratta?

“Amici” è un talent show condotto dalla regina della televisione, Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Il programma è amatissimo in Italia fin dalle sue prime produzioni, è giunto alla sua ventesima edizione dando spazio a moltissimi talenti.

Lo show è alla ricerca di ballerini, cantanti, attori, di personaggi dello spettacolo che sappiano stare su un palco ed intrattenere un pubblico. Negli anni, moltissimi ragazzi hanno trovato fortuna ed hanno avviato una carriera più che soddisfacente.

La padrona di casa, Maria, oltre ad essere la conduttrice è anche un’amica, una spalla, una colonna portante per gli allievi che vedono in lei una possibilità. Nelle ultime ore la decisione di una cantante, Sissi, ha fatto molto discutere. Si è innamorata di un suo compagno di classe ed il web si è diviso sulla decisione.

Un amore fulmineo che ha lasciato solo dolore

Essere compagni di classe si sa, è una sfida quotidiana. Tra alti e bassi ci si confronta, si ride, si scherza e ci si innamora. Sissi sta vivendo la classica storia nata tra un compito ed un interrogazione, una storia che accomuna milioni di italiani, una storia vecchia come il mondo. Per quanto possa sembrare una storia scontata serba ad ogni modo del romanticismo, chi non si è innamorato del compagno o della compagna di banco alle superiori?

Sissi si è innamorata di un compagno di classe, il nome è solo un ipotesi ma a conti fatti dovrebbe essere proprio lui, il ballerino Dario Schirone. Sulla vicenda si è espresso anche il fidanzato (che resta anonimo) di Sissi, lasciato dopo pochissimi giorni dall’inizio del programma con una chiamata dopo un anno.

L’ex fidanzato di Sissi scrive: “Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia [Sissi, ndr] è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei, nel rispetto della mia stabilità mentale. Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse, quando la verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più i ca**i miei nei vostri post”.

A questo punto non aspettiamo altro di capire come si evolverà la storia tra Sissi e quello, che presumibilmente è Dario.