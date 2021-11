“La più illegale del mondo” Anna Safroncik, gambe accavallate o divaricate? Le FOTO sono da infarto: una fisicità esplosiva

Anna Safroncik, l’attrice ed ex modella ancora oggi appare di una bellezza incredibile. Le sue ultime foto non lasciano dubbi.

Anna Safroncik, l’attrice ed ex modella è di una bellezza quasi imbarazzante, capace di far mettere in discussione l’autostima di noi “comune mortali”. Nota a tutti la sua partecipazione al concorso di Miss Italia nel 1998, lei stessa ultimamente ha creato in un post una sorta di prima e dopo: ovvero quando giovanissima si piazzava nelle prime posizioni al concorso nazionale di bellezza ed oggi.

Ieri una bellezza fresca, acerba… oggi una femminilità ed una consapevolezza che la rendono sicuramente tra le attrici più belle; il web è d’accordo con questa affermazione tanto da elogiarne sempre la presenza incredibile di Anna. Qualcuno senza mezzi termini ha così commentato il suo ultimo post: “La più illegale del mondo”.

Anna Safroncik, stacco di coscia da infarto

La Safroncik si trova a quanto pare in uno showroom: seduta e messa in posa, la foto lascia senza fiato. Lo stacco di coscia, reso ancora più sublime dai pantaloni super attillati in similpelle, è da invidia. Il sandalo con tacco a spillo dà quel tocco ancora più audace. Il maglione a bottoni – bon ton – invece aiuta a stemperare lo stile aggressive dell’outfit scelto.

I commenti sono i più disparati, i fans sono in visibilio per la bellezza di Anna che non ostenta ma stuzzica con foto dal forte impatto. Questa immagine scelta nel post in realtà non è l’unica; spulciando tra le storie si vede bene come l’attrice abbia scattato diverse foto nella stessa location.

A gambe accavallate e divaricate, ovviamente quale potrebbe essere la preferita dal web non ci è dato sapere, ma i commenti esprimono chiaramente le turbolente sensazioni che emette l’attrice: “Quando eleganza e bellezza si mixano, il risultato è un cocktail fantastico ed unico” commenta estasiato un fan.