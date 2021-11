Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme: i fans increduli reagiscono cosi

Potrebbe riaccendersi la fiamma tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Nonostante siano entrambi felicemente fidanzati i fans non smettono di sperare.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati per anni una delle coppie più affascinanti sul panorama dello spettacolo italiano. Nonostante la loro relazione sia finita ormai da tempo il pubblico continua a sperare in un improvviso ritorno di fiamma tra i due, e a breve potrebbe presentarsi l’occasione perfetta: entrambi, infatti, sono stati invitati a diversi eventi di beneficenza in occasione del capodanno 2021.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i fans non smettono di sperare in un riavvicinamento

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Diletta Leotta sempre più diretta e sincera, il gesto in diretta tv ha commosso molti: “Riprovevole”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciarono per la prima volta di essersi fidanzati a dicembre 2006, e da quel momento in poi i fans di entrambi non hanno mai smesso di sostenerli non solo come artisti, ma anche come coppia. I due cantanti si sono dedicati innumerevoli canzoni a vicenda, e il 31 marzo del 2010 sono diventati genitori del loro primogenito Andrea. Dopo diversi periodi di crisi e riavvicinamenti hanno però annunciato di essersi definitivamente separati a marzo del 2020, lasciando i fans senza parole.

Nonostante entrambi siano stati molto chiari sulle rispettive intenzioni i followers non smettono di sperare in un riavvicinamento, che però sembra improbabile. Entrambi, infatti, stanno ricostruendo le loro vite lontano dall’altro: Anna sta frequentando il suo collegaLivio Cori, mentre Gigi è fidanzato con Denise Esposito, una ragazza di 26 anni più giovane di lui. Con lei, tra l’altro, diventerà di nuovo padre, come lui stesso ha annunciato ad agosto del 2021. Indipendentemente dall’arrivo del “nuovo” bambino Gigi ha dimostrato di saper essere un ottimo papà anche per Andrea, che condivide con la Tatangelo: entrambi gli artisti, infatti, hanno sempre detto di aver sotterrato ogni rancore fin dall’inizio per il bene del bambino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “L’Isola Dei Famosi” 2022 la scelta concorrenti, fuori i primi nomi

Gigi D’Alessio prima di Anna è stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 al 2006. Con la Barbato il cantante ha messo al mondo tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Il bambino che nascerà da Denise Esposito, dunque, sarà il quinto figlio di D’Alessio.