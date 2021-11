Aurora Ramazzotti ha i tratti orientali. Michelle Hunziker confessa…

La figlia di Eros e Michelle ha dei tratti asiatici e in molti si sono chiesti il perché. E’ stata la conduttrice svizzera a svelarlo…

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati nel mondo social con 2,2 milioni di followers su Instagram che seguono attivamente tutti i suoi contenuti pubblicati quotidianamente.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è abituata a stare sotto ai riflettori sin da quando era piccola con due genitori sempre sulla cresta dell’onda, sarà per questo che sa bene come stare davanti le telecamere e si è mostrata subito spigliata e disinibita nei ruoli che ha ricoperto come inviata di ”X-Factor” nel day time, di ”Ogni mattina” a Tv8, condotto da Adriana Volpe e a ”Le iene”.

In tutti questi anni sono state molte le voci che si sono rincorse sui tratti di Aurora Ramazzotti che sembrano essere asiatici. E in molti si chiedono quale sia il motivo dato che nè Michelle nè Eros nè i suoi nonni provengono dal continente asiatico.

Michelle Hunziker svuota il sacco…

A svelare perché Aurora Ramazzotti ha dei tratti orientali è stata Michelle Hunziker in un recente intervento.

Durante una diretta Instagram della conduttrice svizzera, insieme a sua madre Ineke ha rivelato che suo nonno materno ha tra i suoi antenati due marinari che hanno lavorato per molto tempo in Indonesia dove hanno sposato due donne del posto. I loro figli ebbero origini olandesi e indonesiane e per questo nella loro genetica c’è anche un po’ di Asia.

Dunque, svelato l’arcano dei tratti orientali di Aurora Ramazzotti. Chi l’avrebbe mai detto?