Avete mai visto l’ex fidanzata di Gabbani? Avevano un cane insieme – FOTO

Avete mai visto Dalila Iardella, l’ex fidanzata di Francesco Gabbani? I due avevano anche adottato un cane insieme.



Oggi scopriamo qualcosa di più di Dalila Iardella, l’ex fidanzata di Francesco Gabbani. I due erano molto legati, tanto da aver adottato addirittura un cane insieme.

Francesco Gabbani e Dalila Iardella sono stati fidanzati per ben nove anni, prima di concludere la loro relazione un paio di anni fa. Della loro coppia non si sa molto, dato che i due hanno sempre cercato di tenere il loro rapporto lontano dai riflettori, ma è possibile che avessero già fatto piani per una vita insieme. Nella vita di tutti i giorni condividevano la passione per gli animali (tanto che avevano un cane di nome Ettore) e l’arte. Dalila infatti lavora come tatuatrice a Massa Carrara, sua città di origine. Ai tempi in cui Gabbani vinse Sanremo con il brano Occidentali’s Karma, la fidanzata lo accompagnò senza farsi notare dai paparazzi.

Una curiosità: dopo la rottura con Dalila Iardella, il cantante toscano ha cominciato a frequentare la sua attuale fidanzata Giulia. Gabbani, tuttavia, ha voluto mantenere la loro relazione talmente privata che di lei si sa solo il nome. In una recente intervista a Fanpage l’ha definita “la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice”.