“Tra un mese non ci sarai più”, Barbara D’Urso preoccupa i fan. La FOTO parla chiaro

A quanto sembra, Pier Silvio Berlusconi sarebbe più che intenzionato a stoppare la messa in onda di “Pomeriggio 5” durante la pausa natalizia. O meglio, il programma verrà ugualmente trasmesso, ma in una veste completamente inedita e, soprattutto, con al timone una nuova padrona di casa. Sarà infatti Simona Branchetti a sostituire Barbara D’Urso con un format dal titolo “Pomeriggio 5 News“.

I fan della storica conduttrice di Canale Cinque, di certo, non possono dormire sonni tranquilli. Eppure, Barbara stessa non sembra mostrare segni di cedimento. La sua ultima foto di Instagram, costellata di likes, ha però ricevuto anche moltissime critiche. Quale sarà il destino della conduttrice?

“Non ci sarai più”, Barbara D’Urso preoccupa i fan. La FOTO parla chiaro

Il ruolo di spicco che Barbara D’Urso, ormai da anni, ricopre all’interno della rete ammiraglia di Mediaset sembra vacillare ogni giorno di più. Ultimo indizio, la sostituzione del suo storico format pomeridiano con un’inedita versione, che ha tutta l’intenzione di voler tastare il terreno in vista della prossima stagione televisiva. “Pomeriggio 5 News”, che prenderà il posto dell’attuale trasmissione del palinsesto durante la pausa natalizia, sarà condotto da Simona Branchetti.

La D’Urso, che ne avrebbe di motivi per tremare, si mostra più in forma che mai sui social. Tramite l’ultima pubblicazione di Instagram, Barbara ha voluto condividere con i fan un momento davvero magico: le decorazioni natalizie che hanno invaso lo studio di “Pomeriggio 5”. “Manca meno di un mese a Natale… Mi sono portata avanti ( o indietro??)“, ha scritto la conduttrice, alludendo alla scritta “Merry Christmas 2020” che si legge alle sue spalle. La D’Urso, che non ha mancato di esibire le proprie gambe favolose, sembra il ritratto della felicità.

Un utente, notando l’eccessivo buonumore della presentatrice, ha cercato di riportarla con i piedi per terra. “Manca poco più di un mese a gennaio, quando sarà probabile che non ci sarai più“: questa la dura stoccata alla regina di Mediaset.