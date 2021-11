“Bellezza mondiale”, Caterina Balivo è un sogno: calze a rete, minigonna e quel dettaglio sconvolgente: “faccelo vedere” – FOTO

Caterina Balivo fa sognare i suoi numerosissimi fan. Nel suo ultimo scatto, la conduttrice ha sfoderato le proprie armi migliori

Nonostante Caterina Balivo abbia detto addio al suo storico programma “Detto fatto” ormai da qualche anno, i fan continuano a chiedere a gran voce il suo ritorno in tv. In realtà, la conduttrice di Aversa sembra voler tenere fede alla decisione presa diversi mesi fa: quella di concedersi il maggior tempo possibile da dedicare alla propria famiglia.

La sua ultima esperienza televisiva a “Il cantante mascherato“, che risale ai primi mesi del 2021, l’ha vista ricoprire il ruolo di giurata. Un ruolo sicuramente meno impegnativo, che ha permesso alla Balivo di rimanere comunque vicina ai suoi figli. Su Instagram, parallelamente, i followers non hanno mai smesso di palesarle il loro affetto, né di lusingarla a fronte di ogni scatto pubblicato.

Caterina Balivo è un sogno: calze a rete, minigonna e quel dettaglio sconvolgente – FOTO

Con quasi 1 milione e mezzo di fan, Caterina Balivo è decisamente una delle conduttrici più seguite all’interno della piattaforma di Instagram. La sua ultima compilation, postata solamente qualche ora fa, ha già racimolato una cifra consistente di likes. Si tratta di quattro scatti in cui la sensualità della presentatrice di Aversa si impone clamorosamente alla vista.

Nella prima foto, Caterina mostra ai fan il nuovo taglio di capelli direttamente dal salone di bellezza a cui si è rivolta. Impossibile non soffermarsi sulla posa della conduttrice, le cui gambe sono velatamente celate dalle calze a rete.

Nei successivi scatti, l’outfit della Balivo viene messo maggiormente in risalto. La minigonna aderentissima valorizza la silhouette impeccabile della conduttrice di Aversa, evidenziandone ogni curva. I fan più attenti non potevano non notare un particolare clamoroso: il gigantesco albero di Natale alle spalle di Caterina.

“Ma hai fatto l’albero?? Faccelo vedere“: questa la supplica di una fan sotto al post. Non sono mancati gli apprezzamenti relativi alla sensualità estrema della conduttrice: “Bellezza mondiale“, “Sei un sogno“.