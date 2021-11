Nel pomeriggio di ieri a Cocoruzzo, frazione di Rocca d’Evandro (Caserta), un uomo di 60 anni è morto in seguito all’esplosione della caldaia del suo appartamento.

Un uomo di 60 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Cocoruzzo, frazione di Rocca d’Evandro (Caserta) in seguito ad un’esplosione verificatasi nella casa in cui viveva. Dai primi accertamenti, pare che ad esplodere sia stata la caldaia dell’abitazione che avrebbe poi dato origine ad un incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per il 60enne era ormai troppo tardi. Per chiarire quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri.

La vittima, un pensionato di 60 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, secondo quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Caserta News, si trovava in salotto quando sarebbe esplosa la caldaia dell’abitazione dando origine ad un incendio.

Lanciato l’allarme, presso l’appartamento si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno domato le fiamme e ritrovato il corpo esanime del pensionato. I soccorsi non hanno potuto far altro che constarne il decesso. Non è chiaro se l’uomo abbia perso la vita a causa delle esalazioni di fumo o per via delle ferite riportate in seguito all’esplosione.

Sul posto, scrivono i colleghi della redazione di Caserta News, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno avviato tutti gli accertamenti per determinare la dinamica e le cause della tragedia. Al vaglio degli inquirenti le ragioni che hanno portato alla deflagrazione della caldaia.