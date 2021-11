Charlene di Monaco ed il principe Alberto travolti da un nuovo e mega scoop. Non mancano però dubbi e perplessità

Non c’è pace per il principato di Monaco, per i sudditi ma soprattutto per il principe Alberto e la moglie Charlene di Monaco. Sono settimane ormai che le voci sulla principessa triste, le sue condizioni di salute e le sue scelte, si diffondono a macchia d’olio. Una pioggia di aggiornamenti, tra indiscrezioni e conferme, che interessano molto l’opinione pubblica e non fanno dormire sonni tranquilli al principe di Monaco.

Prima la “fuga” di Charlene in Sud Africa, poi il suo ritorno a palazzo e di nuovo l’allontanamento in una clinica in Svizzera. Come se tutto questo non bastasse adesso si aggiunge un altro dettaglio che fa tremare il Palazzo.

Charlene di Monaco, lo scoop e le perplessità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Secondo il mega scoop lanciato dal giornale tedesco Freizeit – Monat, Charlene di Monaco sarebbe in dolce attesa. Una notizia che ha lanciato dell’atra acqua ghiacciata sui fragili equilibri di Palazzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Tra un mese non ci sarai più”, Barbara D’Urso preoccupa i fan. La FOTO parla chiaro

Al magazine dicono di essere certi di questa cosa e mostrano anche una foto della principessa sorridente. Se fosse davvero così, Charlene sarebbe in attesa del suo terzo figlio, all’età di 43 anni, dopo i due gemelli Jacques e Gabriella, nati nel 2011.

Ma è davvero possibile che Charlene di Monaco possa essere in dolce attesa? Le sue condizioni di salute glielo permettono? Sono queste alcune delle domande che circolano tra i sudditi ed i curiosi. Solo da poco, proprio il principe Alberto ha ribadito come lo stato di salute della moglie fosse precario in quanto non dormiva e mangiava bene.

Una gravidanza in uno stato fisico così provato? Si chiedono i più. E poi ovviamente ci sono anche le malelingue che aggiungono: il figlio sarebbe del principe Alberto?

Non c’è da dimenticare la rivelazione fatta dalla mamma della principessa, Lynette Wittstock. Proprio lei solo qualche tempo fa aveva raccontato il dolore della figlia per l’impossibilità di avere più figli. Ecco che la notizia di una nuova gravidanza per Charlene pone parecchie perplessità.

Al momento la moglie di Alberto di Monaco si trova in una clinica in Svizzera, in un ambiente protetto, pare specializzato nella cura delle dipendenze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Aurora Ramazzotti ha i tratti orientali. Michelle Hunziker confessa…

Lontana da palazzo e dal suo principato ma con la possibilità di ricevere le visite del marito e dei figli. Su tutto il resto aspetteremo conferme o smentite da corte.