De Laurentiis lascia il Napoli, in arrivo lo sceicco più potente al mondo

In arrivo una notizia che sconvolge i tifosi del Napoli: uno dei sovrani più ricchi del pianeta pronto ad acquistare la squadra di De Laurentiis.

Dopo la supremazia del Napoli in Serie A e la sonora vittoria contro la Lazio, arriva un’altra gioia per i tifosi.

Sembrerebbe, infatti, che uno degli sceicchi più potenti del pianeta stia per acquistare la società partenopea.

Si tratta dello sceicco Khalifah Bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar che risulta essere tra le prime dieci persone più ricche e potenti al mondo con un patrimonio di circa 1 miliardo di euro.

I tifosi sognano: ecco rivelato il perché!

Lo sceicco Al Thani interessato al Napoli

L’interessamento di Al Thani verso la squadra di Mister Spalletti, era già stato manifestato dallo stesso qualche mese fa, in occasione di Salernitana-Napoli.

Non era ancora chiaro, però, se Al Thani volesse acquistare il Napoli di De Laurentiis o la Salernitana di Lotito che deve vendere la squadra entro dicembre 2021, poiché in quell’occasione il tweet era stato generico: “Napoli in vantaggio”.

Questa volta Al Thani è stato molto più colorito nel tweet pubblicato dopo la partita dei partenopei contro la Lazio.

Stavolta lo sceicco senza mezzi termini ha scritto: “Napoli caccia le aquile dalla capitale”.

Ciò che ci si domanda è perché uno degli emiri più potenti al mondo faccia il tifo per la squadra del Napoli?

In realtà non si capisce se, in entrambe le occasioni, il suo sia stato un elogio al Napoli o un’invettiva nei confronti di Lotito.

Certo è che se acquistasse gli azzurri potrebbe mettere a disposizione della società un patrimonio inestimabile che porterebbe il Napoli a livelli che fino ad ora non ha mai raggiunto, nemmeno ai tempi di Maradona.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire meglio quali sono le intenzioni dello sceicco Al Thani. Intanto i tifosi del Napoli sognano!