Diletta Leotta sempre più diretta e sincera, il gesto in diretta tv ha commosso molti: “Riprovevole”

La conduttrice Dazn durante la partita Napoli-Lazio svoltasi domenica sera ha dato prova ancora una volta della sua grande umanità.

Presto avremo modo di vederla al cinema con la nuova pellicola di Siani in cui per la prima volta darò prova delle sue doti da attrice.

Si tratta del Cinepanettone “Chi ha incastrato Babbo Natale?” dove sarà accanto a dei grandi attori nazionali del calibro della Finocchiaro e De Sica. In molti non attendono altro che il prossimo 16 dicembre, data in cui il film sarà proiettato nelle principali sale del Paese.

Nel frattempo la bella Diletta Leotta continua la sua attività a bordo campo e lo fa sempre con garbo e professionalità. Lo ha fatto anche domenica scorsa durante il match Napoli-Lazio quando ha espresso il suo affetto e sostegno ad una collega in questi giorni al centro della cronaca.

Diletta Leotta si schiera con lei, parole al vetriolo

La collega giornalista in questione è Greta Beccaglia che lo scorso 27 novembre, mentre faceva la telecronaca di ciò che accadeva fuori dallo stadio Carlo Castellani presso cui si era svolta la partita, ha subito molestie in diretta da un tifoso della fiorentina.

Palpeggiamenti gratuiti che hanno dato luce in diretta ad uno dei problemi maggiori che ancora esistono nei confronti delle donne. La Digos di Firenze ha intercettato il tifoso in questione, ma ciò non mette a tacere tale scempio che ha umiliato moltissime persone.

Appena accaduto il gesto Diletta nella sua pagina Instagram ha scritto un messaggio a favore della collega: “Da donna e da professionista sono vicina a Greta, gesti riprovevoli e intollerabili“.

Domenica sera invece, a bordo campo per la diretta, ha espresso ancora una volta il suo sostegno con parole sincere ma estremamente dure. Si sono accodati a lei moltissimi colleghi uomini dallo studio che hanno apprezzato il commento espresso unanimemente dalla giornalista.

“Voglio dire basta alla violenza sulle donne, e con un gesto simbolico ma che ha grande significato, voglio esprimere solidarietà alla giornalista che è stata vittima di gesti intollerabili e riprovevoli. Ci siamo stancate tutte e tutti, basta alla violenza sulle donne“.