Un bomber cropped effetto pelle: ecco il segreto di Diletta Leotta per dare al guardaroba stagionale un effetto molto Rock! E’ un capo iconico che torna a conquistarci direttamente dagli anni ’80…

E’ ufficiale!

Le tendenze moda Autunno Inverno 2021 stanno vedendo il grande ritorno delle giacche bomber, che avevano vissuto il loro periodo di massimo splendore negli Anni ’80. Prepariamoci a far largo nel nostro guardaroba a cappotti, blazer e bomberini che stanno già conquistando i cuori di tutte le fashion lovers.

Non c’è dubbio, i bomber sono assolutamente irresistibili: sono un modello di coprispalla che impreziosisce gli outfit e dona un tocco casual e rock. E, direttamente dai look street style sfoggiati durante la fashion week, ecco un esemplare di giacca bomber che non è passata inosservata: quella indossata dalla regina dei campi di calcio Diletta Leotta.

Nera e perfettamente in tendenza con le richieste del fashion del momento. Non ha potuto non attirare l’attenzione dei suoi followers.

La giornalista di Dazn si trovava già al centro del mirino: i fan stanno aspettando dichiarazioni riguardo la sua nuova fiamma Fabio Mancini, mentre ancora non si è difesa dalle accuse che dichiarano falsa la sua relazione con Can Yaman.

Ma, nonostante i pettegolezzi del gossip, Diletta Leotta continua a confermarsi icona del fashion ed attirare like da parte di tutti i fashion addicted. Da pochissimo, aveva sfoggiato un altro meraviglioso capospalla di tendenza, il camel coat di Max Mara, mentre ora, l’ultimo post Instagram mostra come la nota conduttrice radiofonica e giornalista sportiva, non manchi di stare al passo con il trend: la sua giacca bomber è il capo street più rock della stagione.

Diletta Leotta continua a conquistare il cuore dei suoi followers (e di tutti i fashion addicted!) con la giacca bomber più rock della stagione

Direttamente da Castel Volturno, in un’intervista al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, Diletta Leotta è apparsa in una versione molto grintosa e rock con la giacca bomber nera effetto pelle.

Il modello indossato dall’influencer crea un effetto a palloncino grazie al volume sulle braccia e i fianchi. Un total look nero che mixa il sapore street al casual e vintage, con la giacca over sized e ampia, caratterizzata dall’elastico sia in vita che sui polsi e due taschini frontali e la chiusura con bottoncini. Le maniche larghe e il collo revers rendono questo bomberino perfetto per aggiungere il ricercato tocco rock ad ogni sorta di look.

L’outfit di Diletta viene completato da un pantalone effetto pelle, ma immaginate quanto la giacca bomber starebbe bene anche su una gonna midi o una longuette!

Let’s Rock!