“Tesoro, lo farei con te sotto l’albero di Natale”, Eleonora Incardona curve straripanti, la collanina d’oro scivola proprio lì – FOTO

Eleonora Incardona infiamma Instlagram con un primo piano eccezionale che lascia tutti a bocca aperta: i dettagli bollenti.

Un risveglio a dir poco eccezionale per la sensualissima, Eleonora Incardona. La showgirl incanta il popolo del web ogni qual volta si mette in mostra.

L’amore e la passione siderale per la moda la lanciano di diritto tra le preferenze assolute dei followers, scatenati al cospetto di una bellezza che travalica i confini della normalità. Meglio conosciuta come l’ex cognata di Diletta Leotta, ovvero compagna del fratello Mirko, la diva ha ingaggiato delle ‘battaglie’ all’ultimo scatto, a distanza con la giornalista di DAZN.

Ora la principessa del web si è defilata rispetto a qualche mese fa, a causa della dolorosa separazione alla quale ha dovuto far fronte.

Nonostante la ‘dea bendata’ non girasse dalla sua parte, la Miss ha fatto sempre in modo che i suoi appassionati avessero un occhio di riguardo per lei, come ha dimostrato d’altronde nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Eleonora Incardona, primo piano bollente sulle curve: di zoommare non vi è alcun bisogno

Eleonora Incardona ha spiazzato tutti i followers di Instagram durante l’ultima performance da stropicciarsi gli occhi dallo stupore. Un’emozione che deriva senz’altro dalla sua incorreggibile bellezza, sempre più plasmata verso la perfezione, ogni giorno che passa.

Protagonista di calendari alla moda e icona pubblicitaria di brand e marchi d’eleganza sublimi, la showgirl ha regalato una delle prestazioni più encomiabili dalla sua prima iscrizione sui social.

A far la voce grossa è un primo piano siderale, di assoluto valore. Impossibile restare indifferenti di fronte alla sua mise provocante, condita da un davanzale stupefacente che manda k.o all’istante.

Le curve super abbondanti catturano inevitabilmente l’attenzione nel punto in cui la collanina dorata di stile rinascimentale scivola lungo il pendio delle forme e apre al sogno nel cassetto per ciascuno degli appassionati.

Proprio qualcuno dei suoi fan si è sbilanciato al netto della sua bellezza, nel rendere omaggio ad un fascino a dir poco straripante. “Lo farei con te sotto l’albero…” si prende nota tra i commenti più eccitanti per l’occasione.

Con un’Eleonora così bollente e invitante, il Natale sembra più vicino del solito. E voi, invece come giudicate questo speciale primo piano?