Elettra Lamborghini, con lei il Natale si fa bollente: per i fan un regalo molto aderente..esce tutto – FOTO

Elettra Lamborghini sfoggia il suo outfit natalizio per un nuovo progetto musicale in arrivo: siete pronti a seguirla? Ecco i dettagli

Elettra Lamborghini è un concentrato di energia ed i fan sono sempre pronti a sostenerla e a supportarla in ogni suo progetto di vita e professionale. L’abbiamo conosciuta come cantante e regina di Twerking, poi ha sperimentato il lavoro da opinionista.

Le sue canzoni sono un insieme di adrenalina, divertimento e allegria, orecchiabili al punto giusto sia per i grandi che per i piccoli. E’ molto attiva anche sui social, dove non perde occasione di condividere con i follower alcuni scatti mozzafiato.

Elettra Lamborghini, l’outfit natalizio non ha eguali – FOTO

Elettra Lamborghini sta per tornare con una novità unica e senza precedenti: il brano di Natale intitolato A mezzanotte che uscirà il 3 dicembre 2021. E’ stata la diretta interessata ad annunciarlo ai fan che non vedono l’ora di ascoltarla e guardare il video.

Intanto, su Instagram ha pubblicato una storia dove ha sfoggiato un look strepitoso: un vestito di paillettes rosso con una scollatura e uno spacco esagerati. Il décolleté è visibile a tutti e nella foto c’è una mascotte che le copre il lato A e le fa compagnia: il suo cagnolino.

Ha poi pubblicato un post ancora più originale e fuori dal comune: il suo biglietto da visita festivo. La cantante è uscita dal pacco rosso, vestita da Babbo Natale. Poi ha scritto: “Biccisss Natale arriva in anticipo!! Fuori venerdì 3 dicembre il mio nuovo singolo A MEZZANOTTE (Christmas Song) Tenetevi forteeee non ve lo dico nemmenoo!!!”.

I fan non sono più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire tutte le sorprese del nuovo brano in arrivo. Con Elettra Lamborghini le novità non finiscono mai, è per questo che il pubblico non perde occasione di seguirla e sostenerla.