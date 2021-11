“Un minuto di silenzio…”, Erica Piamonte si spoglia e resta in intimo, temperature in aumento: domatrice delle Dolomiti – FOTO

Erica Piamonte sfida la tempesta di neve e le latitudini delle Dolomiti con una performance sensazionale: solo per cuori di ‘ghiaccio’.

Non è di certo la rigidissima temperatura in altitudine ad arrestare la sensualità e la trasgressività di Erica Piamonte.

L’ex volto della tv di Canale 5 è uscita alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello 16 dove si è distinta tra le note del gossip più sfrenato. La diva del web divenne celebre per la presunta relazione con la superstar, Taylor Mega che suscitò più di un ‘briciolo’ di scandalo.

Tuttavia, nel corso del tempo, Erica ha imparato a fare ‘orecchie da mercante’ al cospetto di una critica che sembrava fin troppo marcata per i suoi gusti. Oggi, la vippona fiorentina, nativa di Campi di Bisenzio fa parlare di sè attraverso foto e videoclip incandescenti, da restare a bocca asciutta a prima vista.

Andiamo però, a vedere nei dettagli lo scatto invernale più effervescente e sensuale degli ultimi anni

Erica Piamonte, domatrice assoluta delle latitudini: lo SCATTO che manda Instagram in ‘down’

Standing ovation per una delle prestazioni più frizzantine e coraggiose della carriera di Erica Piamonte. L’ex gieffina del reality show più seguito d’Italia ha messo i fan con le spalle al muro nella scelta delle preferenze tra gli scatti emozionanti, proposti.

La diva toscana stavolta ha scelto di dare il meglio di sè tra le meravigliose latitudini dei fenomeni orogenetici di Sestriere, in Piemonte. L’effetto delle rigidissime temperature invernali non bastano per tenere a bada la malizia e la trasgressività di una diva che mai come in questa occasione ha sbaragliato la concorrenza.

Il panorama delle vette invalicabili sullo sfondo non riesce in alcun modo a prendersi la scena di fronte ad una bellezza stratosferica. Quel fisico marmoreo, scolpito come una cima di montagna entra di diritto nel “Guinness” dei sogni proibiti dei followers.

Lo spogliarello a livello del punto più alto delle Dolomiti produce un mix di emozioni uniche nel loro genere. Dagli addominali al seno esplosivo, fino al mosaico di tatuaggi, c’è davvero tanta ‘stoffa’ per sognare ad occhi aperti.

E voi, invece, come giudicate la sua ‘prova’ in altitudine? Quale scatto tra quelli proposti vi ha colpito maggiormente?