Luca Marin, dopo tanto tempo parla della ex Federica Pellegrini: “l’ho trovata a letto proprio con lui”

La Divina, Federica Pellegrini, ha qualche scheletro nell’armadio. A confessare la scottante verità, è una sua vecchia conoscenza!

Federica Pellegrini ha nascosto per molto tempo un segreto che ha lasciato tutti senza parole. A confessare il flirt è stata una sua vecchia conoscenza, si tratta di Luca Marin, suo ex fidanzato che dopo anni ha nascosto il vero motivo della separazione. Pare che la Divina sia andata a letto proprio con lui…

Tutti conoscono le gesta eroiche della Pellegrini nel nuoto ma pochi i fatti più piccanti della sua vita privata ed amorosa. A soli 15 anni ha esordito nel nuoto a livello agonistico, si è specializzata in stile libero e in poco tempo ha portato l’Italia in cima al mondo. Quest’anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a 33 anni, ha detto addio al nuoto agonistico per coltivare altri progetti. L’ultimissimo, l’imminente matrimonio con Matteo Giunta, compagno di vita ed allenatore.

Luca Marin lascia tutti senza parole: “ L’ho beccata a letto con lui…”

Luca e Federica si sono innamorati tra una gara e l’altra, oltre a condividere la passione per il nuoto hanno condiviso anche un bellissimo rapporto fatto di passione, di gioie, di dolori, di vittorie e di sconfitte. Sembrava che il loro amore potesse durare per sempre ed invece la favola non ha avuto un bel lieto fine.

Più volte il nuotatore ha ribadito che della storia con la Pellegrini non può rimpiangere nulla. Ha dato tutto se stesso, le ha donato la sua anima, la sua vita, il suo affetto, ma non è bastato a far naufragare il rapporto.

Il nuotatore ha spiegato il motivo principale del perché si sono lasciati. Ritorniamo al 2011, quando la nazionale italiana partecipava ai mondiali di Shangai. Oltre alla Pellegrini e Marin era presente anche lui, il terzo con il quale è stata la Pellegrini.

Luca, ancora addolorato per la vicenda, ha raccontato che durante i mondiali ha cercato Federica nella sua stanza, ma invano. Si è diretto, spinto dal sesto senso, dall’amico e collega sportivo, Filippo Magnini ed è stato in quel momento che l’incubo è diventato realtà: “L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi!“.

La Divina è stata messa dinanzi ad una scelta e scelse Magnini. Successivamente i due si sono lasciati ed oggi Filippo vive felicemente con la moglie l’ex velina Giorgia Palmas, dalla quale ha avuto una bambina.