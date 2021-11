A “Striscia la Notizia” sono stati trasmessi fuori onda relativi a sfuriate di Flavio Insinna. Il retroscena è spiazzante.

Carismatico, ecclettico e dal grande talento. Flavio Insinna è uno dei conduttori più apprezzati nel panorama televisivo conosciuto per la sua battuta sempre pronta e la sua verve unica.

Nato 56 anni fa a Roma, formatosi seguendo la figura di Gigi Proietti, nel corso della sua carriera ha raggiunto incredibili traguardi distinguendosi come attore e presentatore alla guida di format del calibro de “L’Eredità”, in sostituzione di Fabrizio Frizzi, deceduto nel 2018, e “Affari tuoi”. È proprio nell’ambito di questo format che ha lasciato tutti senza fiato con una serie di sfuriate inaspettate: a ricordarle in questi giorni “Striscia la Notizia”.

Nell’ambito del tg satirico di Antonio Ricci sono state trasmesse scenate da fuori onda del format in cui il conduttore è ritratto intento a perdere le staffe per via dei metodi di selezione dei concorrenti.

Flavio Insinna su tutte le furie: retroscena sbalorditivo

Irritazione e fastidio. Un retroscena dal passato della carriera di Flavio Insinna ha lasciato tutti senza fiato: si tratta di una serie di immagini in cui il conduttore è ritratto intento a scagliarsi contro i colleghi nell’ambito di “Affari tuoi”.

Il motivo della sua rabbia è stato dettato dalla scelta di una concorrente per lui poco idonea nel format. Le parole utilizzate nei confronti di questa hanno gelato tutti.

Inoltre è emerso come un figurante impegnato nella trasmissione per quattro mesi abbia rivelato che il clima fosse molto teso a causa delle sfuriate continue di Insinna: tra urla, bestemmie e parolacce, non mancavano sgridate umilianti nei confronti di collaboratori, sceneggiatori e truccatori.

Scenate risalenti al 2017 che avevano giocato la sospensione temporanea del presentatore dalla Rai.

Nell’ambito di un’intervista a Vanity Fair passata, Flavio aveva confessato di non essersi perdonato per quelle pesanti parole rivolte a colleghi e concorrenti. Nel corso degli anni è emerso come sia stato afflitto per diverso tempo da una forma di depressione, sconfitta solo dopo che il padre lo ha spinto a intraprendere un percorso di cura.